Как дельфины реагируют на музыку флейты: видео

Новое исследование может стать основой для дальнейшего «общения» с морскими млекопитающими.

Музыка – это «универсальный язык», который способны понимать люди из самых разных уголков планеты. Исследователи из Австралийского национального университета предположили, что она также может стать ключом к общению с морскими млекопитающими. Для проверки этой гипотезы в декабре 2021 года они провели эксперимент, который показал: дельфинов привлекают высокие частоты флейты, пикколо, индийской бансури, а также высокая тональность человеческого голоса.

Эксперимент проводился в Порт-Стивенсе (штат Новый Южный Уэльс): эта акватория привлекает группу из 140 мигрирующих афалин. Концерт для них давала флейтистка Салли Уокер. Едва она начала играть на флейте – к лодке тут же подплыли дельфины.

«Один двигался с той же скоростью, что и лодка, а остальная часть стаи "танцевала" вокруг него. Казалось, их привлекали высокие частоты и определенные интервалы между нотами».

При помощи гидрофона ученые также записали реакцию дельфинов на музыку. Профессор Ким Кунио пояснил: «Звук распространяется по воде совершенно иначе, чем по воздуху; особенно низкие частоты. Но частоты дельфинов очень высокие, и нам нелегко услышать нюансы в их "речи". Флейта или колоратурное сопрано – самые «высокие» инструменты, которые есть в нашем распоряжении». Судя по поведению дельфинов, они принимают такой способ коммуникации.

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На следующем этапе исследования ученые хотят найти звуки, на которые дельфины реагируют активнее всего: это может быть структурированная музыка, такая как соната Баха, или же успокаивающие звуки «для медитации».

«А может быть им просто нравится новизна: кто-то стоит на носу лодки и поет им серенаду».

Последнее предположение высказывается в шутку: известно, что морские млекопитающие воспринимают именно звук, и не так давно другая флейтистка приманивала своей музыкой китов.