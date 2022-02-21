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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Как дельфины реагируют на музыку флейты: видео

Анастасия Баринова

Фото: Дмитрий Кох | фотохостинг Nat-geo.ru
Фото: Ellis Lawrence / Flickr

Фото: Дмитрий Кох | фотохостинг Nat-geo.ru

Новое исследование может стать основой для дальнейшего «общения» с морскими млекопитающими.

Музыка – это «универсальный язык», который способны понимать люди из самых разных уголков планеты. Исследователи из Австралийского национального университета предположили, что она также может стать ключом к общению с морскими млекопитающими. Для проверки этой гипотезы в декабре 2021 года они провели эксперимент, который показал: дельфинов привлекают высокие частоты флейты, пикколо, индийской бансури, а также высокая тональность человеческого голоса.

Эксперимент проводился в Порт-Стивенсе (штат Новый Южный Уэльс): эта акватория привлекает группу из 140 мигрирующих афалин. Концерт для них давала флейтистка Салли Уокер. Едва она начала играть на флейте – к лодке тут же подплыли дельфины.

«Один двигался с той же скоростью, что и лодка, а остальная часть стаи "танцевала" вокруг него. Казалось, их привлекали высокие частоты и определенные интервалы между нотами».

При помощи гидрофона ученые также записали реакцию дельфинов на музыку. Профессор Ким Кунио пояснил: «Звук распространяется по воде совершенно иначе, чем по воздуху; особенно низкие частоты. Но частоты дельфинов очень высокие, и нам нелегко услышать нюансы в их "речи". Флейта или колоратурное сопрано – самые «высокие» инструменты, которые есть в нашем распоряжении». Судя по поведению дельфинов, они принимают такой способ коммуникации.

Тайная жизнь китов

Тайная жизнь китов

На следующем этапе исследования ученые хотят найти звуки, на которые дельфины реагируют активнее всего: это может быть структурированная музыка, такая как соната Баха, или же успокаивающие звуки «для медитации».

«А может быть им просто нравится новизна: кто-то стоит на носу лодки и поет им серенаду».

Последнее предположение высказывается в шутку: известно, что морские млекопитающие воспринимают именно звук, и не так давно другая флейтистка приманивала своей музыкой китов.

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