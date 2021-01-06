Как дерутся осьминоги: видео

В состав тела осьминога входит так называемый сифон, выполняющий функцию «реактивного двигателя» при перемещении. С помощью сифона осьминоги также направляют струю воды, чтобы отогнать надоедливых рыб, очистить жилище от мусора и найти пищу. Кроме того, ухаживающая за яйцами самка вентилирует их водой из сифона.

Анализируя видеозаписи, сделанные во время экспедиции у побережья Нового Южного Уэльса в Австралии, специалисты пришли к выводу, что струей воды из сифона осьминоги могут перемещать предметы согласно своей цели: например, во время драки.