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Природа

Как дерутся осьминоги: видео

Анастасия Баринова
06 января 2021
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Фото: Bill Abbott/Flickr.com
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Мрачный осьминог (Gloomy octopus / Octopus tetricus)
Фото: Matthias Liffers
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Мрачный осьминог (Gloomy octopus / Octopus tetricus)
Фото: Sylke Rohrlach
Морским биологам удалось записать на видео сражение двух осьминогов. В ходе битвы моллюски бросают друг в друга ракушки и другие попадающиеся «под руку» предметы.

В состав тела осьминога входит так называемый сифон, выполняющий функцию «реактивного двигателя» при перемещении. С помощью сифона осьминоги также направляют струю воды, чтобы отогнать надоедливых рыб, очистить жилище от мусора и найти пищу. Кроме того, ухаживающая за яйцами самка вентилирует их водой из сифона.

Анализируя видеозаписи, сделанные во время экспедиции у побережья Нового Южного Уэльса в Австралии, специалисты пришли к выводу, что струей воды из сифона осьминоги могут перемещать предметы согласно своей цели: например, во время драки.

Видео было представлено на конференции Behaviour-2015, проходившей недавно в Австралии и посвященной поведению животных. Результаты исследования приводит New Scientist.

«Героями» видеоролика стали мрачные осьминоги (Octopus tetricus). Как пояснили ученые, они собирают кучу ракушек, камней и других предметов в своих щупальцах, а затем, направляя на них струю воды, забрасывают на нужное расстояние.

Прочтите про самых удивительных морских обитателей; познакомьтесь с кокосовым осьминогом.

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