Как геккону пятая нога: ловкие навыки цепкопалых ящериц

Среди ящериц встречаются виды, способные летать: это, например, летучий дракон (Draco), живущий в Юго-Восточной Азии. Но все же подавляющее большинство представителей этой группы пресмыкающихся летать не могут. Однако геккону удается перепрыгивать с ветки на ветку с такой ловкостью и скоростью, что это кажется полётом. А главное – после таких прыжков он приземляется без повреждений, даже если на полной скорости врезается в ствол дерева! Остальные ящерицы при подобном падении получили бы травмы.

Для детального изучения «полёта» гекконов ученые установили высокоскоростные видеокамеры. С их помощью удалось выяснить, что в прыжке плоскохвостый домовой геккон (Hemidactylus platyurus) достигает скорости 6 м/с, то есть чуть более 21 км/ч. Если автомобиль врежется в дерево на такой скорости – он может помяться. А вот геккону хоть бы хны – встал и пошел дальше.

Оказалось, что эти цепкопалые ящерицы разработали собственную технику для смягчения удара: они выгибают туловище назад на 100°. Во время наклона передние лапки геккона теряют сцепление с поверхностью, и за нее держатся только задние лапы. Хвост при этом с силой вдавливается в ствол дерева – благодаря подобному «прогибу» ящерке удается рассеять энергию от удара и удержаться на поверхности. Дальнейшие наблюдения показали, что гекконы, потерявшие хвост, с подобной задачей не справляются.