Как гидра отращивает головы

Под термином «голова» у гидры подразумевается не совсем обычный орган. Мозга в нем нет: это скопления от 50 до 300 эпителиально-мускульных клеток, и если гидра лишается своей головы – она отращивает новую, которая может появиться как на привычном месте, так и в нижней части тела животного.

Регенерация гидры проходит по типу морфаллаксиса (от греч. morphe — вид, форма и allaxis — изменение). При таком способе образование целого организма или его органа происходит путем перестройки оставшегося участка. Новый цикл экспериментов над гидрами проводила научная группа Калифорнийского университета в Санта-Барбаре под руководством биолога Эйд Масиас-Муньос.

Оказалось, что даже при самых сильных повреждениях подопытные животные восстанавливались. Достаточно было сохранить хотя бы пять клеток, организующих голову, и они начинали работу по «производству» новой либо почкованием, либо регенерацией.

Ученые идентифицировали 298 генов, задействованных в этих процессах. И хотя на почкование гидре потребовалось 72 часа, а на регенерацию – 48, результат оказался одинаковый: новая голова. В обновляющихся тканях активность проявляло 27 137 элементов: они запускали гены-усилители, управляющие процессами развития.

Исследователи пришли к выводу, что эти усилители появились около 600 миллионов лет назад: еще до того, как стрекающие отделились от других видов живых существ. На следующем этапе команда займется отключением некоторых генов, чтобы проверить, продолжается ли регенерация.