Как горит крупнейшее в мире кладбище шин: видео

В 2019 году во всем мире было произведено более трех миллиардов автомобильных шин. В течение срока своей эксплуатации типичная шина проезжает около 32 000 километров, а затем она отправляется или на переработку, или на свалку. В Кувейте шины вывозятся на полигон в районе города Сулайбия. Здесь в песчаной грязи выкапываются огромные ямы, которые заполняются старыми шинами, в результате чего образуются огромные горы из покрышек.
Kuwait’s tire graveyard and the scale of the environmental problem— Asseel Al-Ragam (@a_alragam) October 16, 2020
حجم مكب نفايات الإطارات في الكويت والاماكن المخصصة لاستقبال المزيد منها، هذا يشكل خطرا على البيئة. وايضا عدم وجود خطة لمعالجتها يؤدي الى تفاقم المشكلة يوما بعد يوم pic.twitter.com/ueHuns0Cfs
По подсчетам экологов, сейчас на этой свалке хранится более 50 миллионов шин. Не все они имеют кувейтское происхождение: страна за плату принимает шины из соседних стран. Этот тип отходов — один из самых опасных: они не разлагаются и притом содержат токсичные компоненты.
Huge fire at world’s largest tire dump in Kuwait -— Ben Schaack (@BuyingStrength) August 3, 2021
An enormous blaze started at Kuwait’s tire graveyard that contains an estimated 52 Million tires - the day after the Public Authority announced recycling plans to clear it up. pic.twitter.com/gM3p1A33pP
Время от времени на свалке шин случаются пожары, которые сложно потушить. В атмосферу выбрасывается дым, в составе которого присутствуют оксид углерода, оксиды серы и другие вредные вещества, приводящие к развитию множества заболеваний, включая рак. Кроме того, при горении шины выделяют тяжелые металлы и нефть, которые со временем просачиваются в землю и воду. При этом жилые районы находятся неподалеку от свалки, и люди постоянно дышат загрязненным воздухом.
جانب من جهود فرق الإطفاء في احتواء حريق الإطارات على طريق السالمي pic.twitter.com/sRS68WNGVh— قوة الإطفاء العام (@kff_kw) October 15, 2020
Шины с трудом воспламеняются: они должны нагреться до температуры ≈400 °C, но если это происходит — огонь уже невозможно контролировать. Большинство таких пожаров во всем мире являются результатом поджогов или молний.
Самый крупный в Кувейте пожар такого типа произошел в 2012 году, в результате чего сгорело более пяти миллионов шин. Инцидент был признан «экологической катастрофой», а дым был виден из космоса.
Страна давно заявляет о желании создать предприятия по переработке шин, как это делается в других частях планеты. Их можно использовать как компонент для дорожного полотна и напольных покрытый на детских, спортивных и других площадок.
Но пока дальше планов дело в Кувейте не идет, и ежегодно здесь продолжают гореть миллионы шин. Узнайте о других необычных свалках.