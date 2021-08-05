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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Природа

Как горит крупнейшее в мире кладбище шин: видео

Анастасия Баринова
05 августа 2021
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Фото: Kuwait General Fire Force/Twitter
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Фото: Ben Schaack/Twitter
Охваченные пламенем горы покрышек загрязняют окружающую среду.

В 2019 году во всем мире было произведено более трех миллиардов автомобильных шин. В течение срока своей эксплуатации типичная шина проезжает около 32 000 километров, а затем она отправляется или на переработку, или на свалку. В Кувейте шины вывозятся на полигон в районе города Сулайбия. Здесь в песчаной грязи выкапываются огромные ямы, которые заполняются старыми шинами, в результате чего образуются огромные горы из покрышек.

По подсчетам экологов, сейчас на этой свалке хранится более 50 миллионов шин. Не все они имеют кувейтское происхождение: страна за плату принимает шины из соседних стран. Этот тип отходов — один из самых опасных: они не разлагаются и притом содержат токсичные компоненты.

Время от времени на свалке шин случаются пожары, которые сложно потушить. В атмосферу выбрасывается дым, в составе которого присутствуют оксид углерода, оксиды серы и другие вредные вещества, приводящие к развитию множества заболеваний, включая рак. Кроме того, при горении шины выделяют тяжелые металлы и нефть, которые со временем просачиваются в землю и воду. При этом жилые районы находятся неподалеку от свалки, и люди постоянно дышат загрязненным воздухом.

Шины с трудом воспламеняются: они должны нагреться до температуры ≈400 °C, но если это происходит — огонь уже невозможно контролировать. Большинство таких пожаров во всем мире являются результатом поджогов или молний.

Самый крупный в Кувейте пожар такого типа произошел в 2012 году, в результате чего сгорело более пяти миллионов шин. Инцидент был признан «экологической катастрофой», а дым был виден из космоса.

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Jeff Schmaltz/LANCE/EOSDIS MODIS Rapid Response

Страна давно заявляет о желании создать предприятия по переработке шин, как это делается в других частях планеты. Их можно использовать как компонент для дорожного полотна и напольных покрытый на детских, спортивных и других площадок.

Но пока дальше планов дело в Кувейте не идет, и ежегодно здесь продолжают гореть миллионы шин. Узнайте о других необычных свалках.

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