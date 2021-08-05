Как горит крупнейшее в мире кладбище шин: видео

Шины с трудом воспламеняются: они должны нагреться до температуры ≈400 °C, но если это происходит — огонь уже невозможно контролировать. Большинство таких пожаров во всем мире являются результатом поджогов или молний.

Самый крупный в Кувейте пожар такого типа произошел в 2012 году, в результате чего сгорело более пяти миллионов шин. Инцидент был признан «экологической катастрофой», а дым был виден из космоса.