Как гремучие змеи сбивают с толку врагов?

Биологи из Грацского университета имени Карла и Франца обнаружили необычную особенность в поведении гремучих змей: по мере приближения потенциального врага они наращивают частотность звука, который исходит от «погремушек» в их хвосте. Это сбивает с толку, заставляя думать, что змея находится ближе, чем на самом деле.

Настоящие гремучники в среднем не превышают в длину метра, хотя в отдельных видах встречаются двухметровые особи. Трещотка на хвосте, сформированная из ороговелых кольцеподобных образований, при вибрации издает громкий треск. Хвост внутри полый; звук производится вследствие трения ороговелых колец друг о друга.