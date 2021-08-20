Как гремучие змеи сбивают с толку врагов?
Биологи из Грацского университета имени Карла и Франца обнаружили необычную особенность в поведении гремучих змей: по мере приближения потенциального врага они наращивают частотность звука, который исходит от «погремушек» в их хвосте. Это сбивает с толку, заставляя думать, что змея находится ближе, чем на самом деле.
Настоящие гремучники в среднем не превышают в длину метра, хотя в отдельных видах встречаются двухметровые особи. Трещотка на хвосте, сформированная из ороговелых кольцеподобных образований, при вибрации издает громкий треск. Хвост внутри полый; звук производится вследствие трения ороговелых колец друг о друга.
Известно, что это дребезжание различается по частоте, но что именно оказывает влияние на тональность, ранее не изучалось. Стартом к новому исследованию стало случайное наблюдение биолога Бориса Шагно (Boris Chagnaud) во время посещения питомника: он заметил, что при его приближении звук гремучника усиливается. Вместе с коллегами ученый начал серию экспериментов с движущимися объектами. Это был диск, создающий оптическую иллюзию и не позволяющий точно понять его размеры, а также человеческий манекен.
Во всех случаях по мере приближения объекта частота звука увеличивалась сначала до 40 Гц, а затем резко переключалась на более высокий частотный диапазон, от 60 до 100 Гц. Змея при этом своего положения не меняла.
Дополнительные исследования позволили установить, что гремучие змеи адаптируют частоту к скорости движения объекта, а не к его размеру. А в следующей серии тестов 11 человек поместили в виртуальную среду, воспроизводящую поведение гремучников. Людей попросили сообщать, когда им покажется, что расстояние до змеи составляет один метр. Повышение частотности ввело их в заблуждение, и все участники эксперимента дали неверную оценку дистанции.
Биологи объясняют звуковую тактику гремучника его миролюбивостью: животное не хочет понапрасну вступать в конфликт и предупреждает врага о своем присутствии заранее, давая ему время поменять направление движения.
Посмотрите, как гремучая змея атаковала камеру GoPro.