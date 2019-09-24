Как гризли выясняют отношения: видео

Кари МакГилливрей (Cari McGillivray) ехала по автомагистрали Стьюарт-Кассар в северо-западной части Канады, когда на дороге образовалось неожиданное препятствие. Два медведя гризли (лат. Ursus arctos horribilis), рычавшие друг на друга на обочине, переместились по центру трассы и начали ожесточенно сражаться.
Гризли в среднем весят около 400 кг. Попавшие в объектив камеры медведи отличались по размерам, но несмотря на это, более мелкий зверь поначалу побеждал: ему удалось повалить противника на землю. Но после этого события развивались предсказуемо: более крупный медведь снова загнал врага на обочину, а затем пустился за ним в погоню.
За схваткой внимательно наблюдал волк, расположившийся на безопасном расстоянии и, возможно, ожидавший смерти одного из участников, чтобы поживиться свежим мясом. Однако чем все закончилось – неизвестно: Кари не стала преследовать разъяренных зверей и продолжила свой путь.
Канадские представители природоохранных служб отмечают, что год от года гризли и барибалы все чаще попадаются на глаза человеку. Этой весной было зафиксировано рекордное количество звонков, связанных с конфликтами: в 3826 случаях люди сообщали о встрече с барибалом, и 182 раза их напугал гризли. Между тем в среднем ежегодно фиксируется 2400 и 82 вызова соответственно.
Специалисты по охране окружающей среды напоминают, что с исчезновением среды обитания и кормовой базы медведи вынужденно перемещаются ближе к жилищам, где они могут разорять кормушки для птиц, охотиться на домашних животных и рыться в мусоре. В силах местных жителей – минимизировать эти «приманки», в первую очередь не допуская скопления пищевых отходов.
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