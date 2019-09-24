Как гризли выясняют отношения: видео

За схваткой внимательно наблюдал волк, расположившийся на безопасном расстоянии и, возможно, ожидавший смерти одного из участников, чтобы поживиться свежим мясом. Однако чем все закончилось – неизвестно: Кари не стала преследовать разъяренных зверей и продолжила свой путь.



Канадские представители природоохранных служб отмечают, что год от года гризли и барибалы все чаще попадаются на глаза человеку. Этой весной было зафиксировано рекордное количество звонков, связанных с конфликтами: в 3826 случаях люди сообщали о встрече с барибалом, и 182 раза их напугал гризли. Между тем в среднем ежегодно фиксируется 2400 и 82 вызова соответственно.

Специалисты по охране окружающей среды напоминают, что с исчезновением среды обитания и кормовой базы медведи вынужденно перемещаются ближе к жилищам, где они могут разорять кормушки для птиц, охотиться на домашних животных и рыться в мусоре. В силах местных жителей – минимизировать эти «приманки», в первую очередь не допуская скопления пищевых отходов.



Узнайте, как 11-летний мальчик спас семью от гризли на Аляске.