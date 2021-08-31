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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Как ходит тихоходка: видео с микроскопа

Анастасия Баринова
31 августа 2021
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Фото: Jasmine Nirody/Rockefeller University/Twitter
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Фото: Phineas Jones/Flickr.com
Загадочные животные вновь удивили ученых.

Тихоходки (Тardigradа) знамениты своей выносливостью: считается, что они переживут любой апокалипсис, который уничтожит человечество. Это животное может почти 30 лет находиться под водой при температуре −20 °C, почти два года – в жидком кислороде при −193°C, годами способно жить без еды и воды, вполне комфортно чувствует себя в открытом космосе и хорошо переносит воздействие радиации. 

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Они передвигаются со скоростью 2-3 мм в час (оттуда и их странное имя). Они относятся к числу самых маленьких животных с ногами, и наконец они – одни из немногих животных с мягкими телами, которые вообще способны ходить. Теперь ученые смогли изучить их походку: соответствующее исследование провела Жасмин Нироди из Рокфеллеровского университета вместе с коллегами.

Тихоходкам вида Hypsibius dujardini были предложены разные поверхности: от идеально гладкого стекла до геля с разными уровнями вязкости. Стекло для передвижения не подошло: тихоходки топтались на месте, зато к любому варианту шероховатой поверхности животное гибко адаптировало свое передвижение. Эта зависимость от взаимодействия с субстратом объясняется мягкостью их тела: как и гусеницы, они используют так называемую биомеханическую стратегию, основанную на напряжении. 

Средняя скорость составила 163 мкм/с: это 0,48 длины тела в секунду. Общий диапазон варьировался от 79,1 до 263,5 мкм/с. Ученые также отмечают, что у позвоночных для каждой скорости существуют разные походки (лучшим примером является лошадь, меняющая шаг на галоп). Напротив, тихоходки бегают как насекомые: скорость может возрастать, но схема шага остается прежней, «снующей».

Все известные виды тихоходок имеют четыре пары ног, причем четвертая пара ориентирована назад. И хотя по строению конечности похожи – количество мышц последовательно уменьшается: у последней пары ног их меньше всего. В ходьбе эта пара почти не участвует: она в основном используется для захвата. А вот первые три пары при передвижении действуют синхронно.

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Jasmine Nirody/Proceedings of the National Academy of Sciences.

Подводя итоги своего исследования, авторы оставляют множество вопросов без ответа. Главный из них – почему тихоходки имеют так много общего с крупными насекомыми? Одна из гипотез предполагает, что они могут иметь общих предков с плодовыми мухами, муравьями и другими «бегающими» существами. 

Также не исключено, что связи нет, и эти неродственные группы организмов независимо друг от друга выработали одни и те же стратегии ходьбы и бега, потому что они были эволюционно выгодными.

Поиск объяснений будет продолжаться. Узнайте про ДНК тихоходок.

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