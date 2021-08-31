Как ходит тихоходка: видео с микроскопа

Они передвигаются со скоростью 2-3 мм в час (оттуда и их странное имя). Они относятся к числу самых маленьких животных с ногами, и наконец они – одни из немногих животных с мягкими телами, которые вообще способны ходить. Теперь ученые смогли изучить их походку: соответствующее исследование провела Жасмин Нироди из Рокфеллеровского университета вместе с коллегами.

Тихоходкам вида Hypsibius dujardini были предложены разные поверхности: от идеально гладкого стекла до геля с разными уровнями вязкости. Стекло для передвижения не подошло: тихоходки топтались на месте, зато к любому варианту шероховатой поверхности животное гибко адаптировало свое передвижение. Эта зависимость от взаимодействия с субстратом объясняется мягкостью их тела: как и гусеницы, они используют так называемую биомеханическую стратегию, основанную на напряжении.