Как и зачем киты поют свои песни: новая гипотеза

На протяжении многих лет люди изучают песни горбатых китов, пытаясь понять, почему и для кого те поют. Проводя параллель с птицами, многие исследователи решили, что эти вокализации предназначены для привлечения потенциальных партнеров или предупреждения конкурентам. Профессор Эдуардо Меркадо из Университета штата Нью-Йорк в Буффало предлагает концептуально иное объяснение.
Ученый уже более 40 лет специализируется на поведении китов, и в его распоряжении — огромный набор материалов, в том числе аудиозаписей. Несколько лет назад он обнаружил, что киты используют песни в качестве гидролокатора: отправляя сигнал, они считывают информацию о препятствиях, которые встречаются по пути.
Недавно Меркадо также опроверг распространенную теорию о том, что эти морские млекопитающие перенимают песни друг от друга: оказалось, что изолированные популяции воспроизводят похожие рулады. Новое исследование ставило перед собою цель полностью исключить аналогии с птичьим пением.
Большинство ученых считает, что киты объединяют отдельные звуки (единицы) в паттерны (фразы), из которых складывается песня, несущая информацию потенциальным партнерам. Если эта гипотеза верна, то каждая единица равноценна. Меркадо сравнивает это с оперением павлина: каждое перо, взятое по отдельности, смысловой нагрузки не несет, но вместе они передают информацию сородичам.
Детальное и многолетнее изучение китовых звуков позволило Меркадо установить, что единицы во фразах имеют разный «вес». Здесь ученый приводит знаменитую цитату из романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». По его наблюдениям, отдельные единицы настолько разные, как если бы человек исполнял музыкальное произведение, меняя жанры на ходу. Более того: один и тот же кит каждый год использует новый набор звуков.
Меркадо подчеркивает, что изменения в песнях носят эволюционный, а не случайный характер. Все модификации соответствуют четкому набору правил, таких как поддержание диапазонов высоты тона даже для «менее равных», незначительных единиц. Из-за этого люди неправильно анализируют китовые рулады: субъективные или вычислительные методы сортировки единиц ведутся по дискретным категориям без учета нюансов вокализации.
Итоги этой научной работы подводят окончательную разделительную черту между пением китов и пением птиц.
Послушайте, как люди пытаются воспроизводить китовые рулады.