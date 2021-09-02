Как и зачем киты поют свои песни: новая гипотеза

На протяжении многих лет люди изучают песни горбатых китов, пытаясь понять, почему и для кого те поют. Проводя параллель с птицами, многие исследователи решили, что эти вокализации предназначены для привлечения потенциальных партнеров или предупреждения конкурентам. Профессор Эдуардо Меркадо из Университета штата Нью-Йорк в Буффало предлагает концептуально иное объяснение.

Ученый уже более 40 лет специализируется на поведении китов, и в его распоряжении — огромный набор материалов, в том числе аудиозаписей. Несколько лет назад он обнаружил, что киты используют песни в качестве гидролокатора: отправляя сигнал, они считывают информацию о препятствиях, которые встречаются по пути.