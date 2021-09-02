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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Природа

Как и зачем киты поют свои песни: новая гипотеза

Анастасия Баринова
02 сентября 2021
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Фото: Robbie Shade/Flickr
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Фото: Gregory Smith/Flickr
Американский ученый посвятил почти полвека развенчиванию мифов о песнях горбатых китов.

На протяжении многих лет люди изучают песни горбатых китов, пытаясь понять, почему и для кого те поют. Проводя параллель с птицами, многие исследователи решили, что эти вокализации предназначены для привлечения потенциальных партнеров или предупреждения конкурентам. Профессор Эдуардо Меркадо из Университета штата Нью-Йорк в Буффало предлагает концептуально иное объяснение.

Ученый уже более 40 лет специализируется на поведении китов, и в его распоряжении — огромный набор материалов, в том числе аудиозаписей. Несколько лет назад он обнаружил, что киты используют песни в качестве гидролокатора: отправляя сигнал, они считывают информацию о препятствиях, которые встречаются по пути.

Недавно Меркадо также опроверг распространенную теорию о том, что эти морские млекопитающие перенимают песни друг от друга: оказалось, что изолированные популяции воспроизводят похожие рулады. Новое исследование ставило перед собою цель полностью исключить аналогии с птичьим пением.

Большинство ученых считает, что киты объединяют отдельные звуки (единицы) в паттерны (фразы), из которых складывается песня, несущая информацию потенциальным партнерам. Если эта гипотеза верна, то каждая единица равноценна. Меркадо сравнивает это с оперением павлина: каждое перо, взятое по отдельности, смысловой нагрузки не несет, но вместе они передают информацию сородичам.

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Детальное и многолетнее изучение китовых звуков позволило Меркадо установить, что единицы во фразах имеют разный «вес». Здесь ученый приводит знаменитую цитату из романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». По его наблюдениям, отдельные единицы настолько разные, как если бы человек исполнял музыкальное произведение, меняя жанры на ходу. Более того: один и тот же кит каждый год использует новый набор звуков.

«Я пытался разобраться, как им это удается. Раз они постоянно меняют звуки, то как другие киты понимают эти сигналы? Представьте себе людей, меняющих язык несколько раз в течение 10 лет, а все вокруг продолжают их понимать».

Меркадо подчеркивает, что изменения в песнях носят эволюционный, а не случайный характер. Все модификации соответствуют четкому набору правил, таких как поддержание диапазонов высоты тона даже для «менее равных», незначительных единиц. Из-за этого люди неправильно анализируют китовые рулады: субъективные или вычислительные методы сортировки единиц ведутся по дискретным категориям без учета нюансов вокализации.

«Люди не являются золотым стандартом для различения звуков. Сдвиги в высоте тона и продолжительности могут вызвать неправильную классификацию единиц. Мы можем подумать, что слышим что-то другое, но кит может говорить, что ничего не изменилось».

Итоги этой научной работы подводят окончательную разделительную черту между пением китов и пением птиц.

Послушайте, как люди пытаются воспроизводить китовые рулады.

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