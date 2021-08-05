Как и зачем собирать сперму у ящериц без пениса? Давайте узнаем

Живущие в Новой Зеландии гаттерии, или туатары (Sphenodon punctatus) – это единственные выжившие представители древнего отряда рептилий под названием клювоголовые (Rhynchocephalia). Они обладают рядом архаичных признаков, таких как развитый теменной глаз. У самцов нет пениса, и даже гемипенис, которым обладают многие змеи и ящерицы, у них рудиментарный. Размножение гаттерий больше похоже на птичье: пара соприкасается клоаками, и в этот момент самке передается сперма. Этот процесс биологи, не растерявшие романтики, называют «клоачным поцелуем».

Размножаются эти пресмыкающиеся очень медленно. Половой зрелости они достигают в 10- или 20-летнем возрасте. И хотя верхний порог – 60 лет, но потомство у гаттерий появляется лишь раз в пять лет, что считается самым низким показателем среди всех рептилий. Дело в том, что самкам требуется около трех лет, чтобы обеспечить яйца желтком, и до семи месяцев, чтобы сформировать скорлупу. И только через 12-15 месяцев малыши вылупляются из яиц.