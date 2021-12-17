Как исчезает озеро Туз: фото со спутника

В центре полуострова Анатолия находится озеро Туз, когда-то бывшее в Турции вторым по величине. Его соленость составляет 340‰, и эта особенность отражена в его названии: «Tuz Gölü» в переводе с турецкого языка означает «соленое озеро».
Занимая тектоническую депрессию на центральном плато, Туз питается двумя ручьями, а также грунтовыми и поверхностными водами, но не имеет выхода. В местах впадения ручьев образовались солоноватые болота. Большую часть года озеро очень мелкое: до 0,4 м. Зимой часть соли растворяется в пресной воде, которая попадает в озеро с атмосферными осадками и поверхностным стоком, а к августу оно пересыхает, обнажая 30-сантиметровый слой соли. Это позволило Турции создать три соляные шахты, которые производят 63% соли, потребляемой в стране.
Год от года воды в озере становится все меньше: это связано с более частыми и интенсивными засухами. Средиземноморский бассейн является одной из наиболее «горячих» точек изменения климата: с доиндустриального периода температура здесь растет быстрее, чем во всем мире, на 1,5°C по сравнению с общемировым показателем на уровне 1,1°C.
Специалисты Эгейского университета решили детально изучить изменения, произошедшие с озером за последние десятилетия. Использовав снимки, сделанные спутниками Landsat с 1985 по 2016 годы, они классифицировали различные типы поверхности: воду (синий цвет), соль (зеленый) и болота (светло-коричневый).
Это позволило обнаружить неутешительную динамику. До 2000 года Туз был достаточно полноводным: за период с 1985 года вода даже в самый жаркий месяц, август, занимала более 20 процентов площади. Исключением стали 1992 и 1994 годы: они выдались особенно засушливыми, но и тогда воды хватало, чтобы покрыть около 16% поверхности. А в наиболее влажные годы, 1988 и 1996, этот показатель составлял 93% и 58% соответственно.
Постоянное наличие воды в юго-западной и западной частях озера привлекало фламинго: они здесь кормились и размножались.
Резкие изменения начали происходить с озером после 2000 года: на протяжении следующих 16 лет вода покрывала менее 20% площади, при этом в 2008 и 2016 годах озеро полностью пересыхало, и с тех пор так и не смогло набрать свои прежние мощности. Следующая сильная засуха 2019 года в очередной раз сократила водные запасы, а в июле 2021 года Туз практически полностью лишился воды, и это привело к массовой гибели птиц.
Ученые пытаются понять, почему после 2000 года озеро стало настолько чувствительно к засухе: до этого времени оно даже в засушливое время имело хотя бы небольшой объем воды. Авторы исследования не исключают, что это может объясняться чрезмерным использованием ресурсов подземных и поверхностных вод, питающих озеро. Так, некоторые водные потоки были перенаправлены для орошения; другие были перекрыты плотиной, а когда во время сильной засухи поверхностных вод становится меньше — люди используют грунтовые источники.
Подводя итоги своей работы, ученые считают, что «будущее у озера довольно неопределенное». Нет оснований надеяться, что объем воды достигнет уровней 1988 года: на фоне изменения климата эксплуатация водных ресурсов только увеличивается.