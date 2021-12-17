Как исчезает озеро Туз: фото со спутника

В центре полуострова Анатолия находится озеро Туз, когда-то бывшее в Турции вторым по величине. Его соленость составляет 340‰, и эта особенность отражена в его названии: «Tuz Gölü» в переводе с турецкого языка означает «соленое озеро».

Занимая тектоническую депрессию на центральном плато, Туз питается двумя ручьями, а также грунтовыми и поверхностными водами, но не имеет выхода. В местах впадения ручьев образовались солоноватые болота. Большую часть года озеро очень мелкое: до 0,4 м. Зимой часть соли растворяется в пресной воде, которая попадает в озеро с атмосферными осадками и поверхностным стоком, а к августу оно пересыхает, обнажая 30-сантиметровый слой соли. Это позволило Турции создать три соляные шахты, которые производят 63% соли, потребляемой в стране.

Год от года воды в озере становится все меньше: это связано с более частыми и интенсивными засухами. Средиземноморский бассейн является одной из наиболее «горячих» точек изменения климата: с доиндустриального периода температура здесь растет быстрее, чем во всем мире, на 1,5°C по сравнению с общемировым показателем на уровне 1,1°C.

Специалисты Эгейского университета решили детально изучить изменения, произошедшие с озером за последние десятилетия. Использовав снимки, сделанные спутниками Landsat с 1985 по 2016 годы, они классифицировали различные типы поверхности: воду (синий цвет), соль (зеленый) и болота (светло-коричневый).