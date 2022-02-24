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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Как искусственные фекалии китов могут спасти океаны

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Международный эксперимент стартует в апреле у западного побережья Индии.

В Индии пройдет международный проект, цель которого — выяснить, могут ли люди имитировать полезные свойства китовых фекалий для фитосистем океанов. Специалисты надеются, что такой метод в перспективе увеличит популяцию рыб и решит проблему изменения климата. Эксперимент будут проводить в апреле шесть университетов и исследовательских центров вместе с бывшим главным научным советником правительства Великобритании Дэвидом Кингом. 

Исследователи намерены выяснить, какой потенциал у процесса, названного «регенерацией морской биомассы». Дело в том, что киты, испражняясь, естественным образом удобряют поверхность океана — это приводит к цветению фитопланктона, которое, в свою очередь, может накормить миллиарды рыб. Основной целью проекта должно стать улучшение биоразнообразия, а также поглощение фитопланктоном углекислого газа из атмосферы.

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Когда рыба поедает планктон и умирает, часть углерода остается на морском дне, а позже поглощается фитопланктоном — ученые называют это «биологическим насосом». Однако повальная охота на китов в XX веке сократила их число и ослабила эффект от китового удобрения океанов.

«Мы пытаемся заново заселить океан. Возможно, через некоторое время популяция китов восстановится и мы сможем оставить их в качестве "биологического насоса"», — рассказал Дэвид Кинг.

Из чего именно будут делать искусственные фекалии китов, еще только предстоит решить. Пока ученые рассматривают два варианта основы: богатый железом песок или вулканический пепел. Как пояснил Кинг, ключевым моментом будет то, как именно обеспечить правильную смесь нитратов, силикатов, фосфатов и железа.

Исследователь уточнил, что эксперимент у побережья Индии будет «очень ограниченным» и продлится не более 3-4 недель. Это связано с необходимостью соблюдать Лондонскую конвенцию — договор, регулирующий сброс различных веществ в океаны.

Ранее сообщалось, что ученые объединили усилия, чтобы следить за популяциями китов из космоса. 

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