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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Как изменилась Земля в 2021 году: смотрим со спутников

Анастасия Баринова
09 января 2022
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Пожары на греческом острове Эвия в 2021 году.
Фото: NASA Earth Observatory
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Результат пожара «Дикси» – второго по величине в Калифорнии.
Фото: NASA Earth Observatory
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Водохранилище Оровилл в Калифорнии, июнь 2020 года. Засуха привела к снижению уровня воды, а пожары уничтожили лес.
Фото: NASA Earth Observatory
Многолетняя база данных позволяет наглядно проследить изменения, случившиеся на нашей планете.

Специалисты NASA регулярно публикуют спутниковые снимки нашей быстро меняющейся планеты. В кадр попадают все значимые события, такие как массивные пожары или исторические наводнения. Собрав данные за много лет, можно наглядно увидеть изменения, произошедшие за это время.

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Водохранилище Мид на границе Невады и Аризоны в августе 2000 года (слева) и августе 2021 года (справа). В регионе уже 22 года царит сильнейшая засуха.
Фото: NASA Earth Observatory
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Река Маас в юго-восточной части Нидерландов до и после сильного ливня, обрушившегося на регион в июле.
Фото: NASA Earth Observatory
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Лаго-дас-Брисас, водохранилище на юге Бразилии. Июнь 2019 года и июнь 2021 года. Регион переживает сильнейшую за сто лет засуху.
Фото: NASA Earth Observatory

Коррективы в облик Земли вносят не только стихийные бедствия, но и сам человек, строящий плотины, города и фермы. И даже в природных катаклизмах во многом виноваты именно люди: обезлесение и подобные вторжения в природу провоцируют засухи, пожары и другие разрушительные явления.

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Дельта Нила в 1984 г. и 2021 гг. Население Египта увеличилось более чем вдвое с 1980-х годов, при этом всего 4 процента земель в стране пригодны для ведения сельского хозяйства. Эта площадь продолжает сокращаться.
Фото: NASA Earth Observatory
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Джакарта, Индонезия, 1990 г. и 2021 гг. Повышение уровня моря, неправильное использование грунтовых вод и повсеместное распространение бетона сделало город уязвимым для наводнений.
Фото: NASA Earth Observatory

Посмотрите таймлапс от Google Earth, также иллюстрирующий изменение облика Земли.

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