Как изменилась Земля в 2021 году: смотрим со спутников

Коррективы в облик Земли вносят не только стихийные бедствия, но и сам человек, строящий плотины, города и фермы. И даже в природных катаклизмах во многом виноваты именно люди: обезлесение и подобные вторжения в природу провоцируют засухи, пожары и другие разрушительные явления.