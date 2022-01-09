Природа
Как изменилась Земля в 2021 году: смотрим со спутников
Многолетняя база данных позволяет наглядно проследить изменения, случившиеся на нашей планете.
Водохранилище Мид на границе Невады и Аризоны в августе 2000 года (слева) и августе 2021 года (справа). В регионе уже 22 года царит сильнейшая засуха.
Река Маас в юго-восточной части Нидерландов до и после сильного ливня, обрушившегося на регион в июле.
Коррективы в облик Земли вносят не только стихийные бедствия, но и сам человек, строящий плотины, города и фермы. И даже в природных катаклизмах во многом виноваты именно люди: обезлесение и подобные вторжения в природу провоцируют засухи, пожары и другие разрушительные явления.
Дельта Нила в 1984 г. и 2021 гг. Население Египта увеличилось более чем вдвое с 1980-х годов, при этом всего 4 процента земель в стране пригодны для ведения сельского хозяйства. Эта площадь продолжает сокращаться.
Посмотрите таймлапс от Google Earth, также иллюстрирующий изменение облика Земли.