Как киты охотятся при северном сиянии: видео

Фотограф норвежского государственного телевидения (NRK) Харалд Албригстен (Harald Albrigsten) не в первый раз снимает животных при северном сиянии: ранее на фоне полыхающего красками неба в его фильме паслись олени. На этот раз Албригстен отправился на остров Сёр-Квалёй в провинции Тромс, чтобы протестировать новую камеру, позволяющую снимать качественное видео в полной темноте.

Делая кадры северного сияния, фотограф заметил вдалеке группу играющих горбатых китов. Он решил на следующий день специально вернуться на то же место, чтобы снять видео с близкого расстояния, но на этот раз китов в акватории не было. Спустя несколько часов ожидания оператор отчаялся и уже собрался уходить, но неожиданно удача ему улыбнулась, хоть всего и на несколько секунд.