Как киты охотятся при северном сиянии: видео
Фотограф норвежского государственного телевидения (NRK) Харалд Албригстен (Harald Albrigsten) не в первый раз снимает животных при северном сиянии: ранее на фоне полыхающего красками неба в его фильме паслись олени. На этот раз Албригстен отправился на остров Сёр-Квалёй в провинции Тромс, чтобы протестировать новую камеру, позволяющую снимать качественное видео в полной темноте.
Делая кадры северного сияния, фотограф заметил вдалеке группу играющих горбатых китов. Он решил на следующий день специально вернуться на то же место, чтобы снять видео с близкого расстояния, но на этот раз китов в акватории не было. Спустя несколько часов ожидания оператор отчаялся и уже собрался уходить, но неожиданно удача ему улыбнулась, хоть всего и на несколько секунд.
Название острова Сёр-Квалёй (Kvaløya) с норвежского языка переводится как «китовый остров»; здесь этих животных видят постоянно. Полюбоваться полярным сиянием в Норвегии можно практически повсюду, но лучшее место — это северная часть страны, в том числе провинция (фюльке) Тромс. Начиная с дня осеннего равноденствия до дня весеннего равноденствия (21 сентября — 21 марта) с 18:00 до 01:00 здесь наступает полная темнота, и в этот период шансы полюбоваться сияющим небом возрастают. Однако важную роль играют также и погодные условия: с сентября по ноябрь на севере мало снега и много дождей.
Для съемки полярного сияния лучше использовать штатив и фотоаппарат со сменной оптикой. Чем больше размер матрицы, тем лучше: фотографии будут меньше «шуметь». Специалисты советуют применять широкоформатный объектив с фокусным расстоянием 10 — 24 мм и максимальной диафрагмой f/2.8 (в крайнем случае — f/3.5). Фокус необходимо настраивать вручную. Следует помнить, что полярное сияние — объект движущийся, поэтому при слишком длинных выдержках оно получится размытым.
Смотрите фоторепортаж о северном сиянии из экспедиции журнала «National Geographic Россия»; узнайте, как выглядит это явление из космоса.