Как климат повлияет на изменение вкуса кофе

Научная группа из Потсдамского института изучения климатических изменений создала модель адаптации кофейных деревьев к новым условиям. За основу была взята Эфиопия — крупнейший производитель кофе вообще, и крупнейший поставщик спешелти кофе (specialty coffee): самых качественных зерен арабики, обладающих лучшими ароматическими и вкусовыми характеристиками. Их доля не превышает 10% от производства арабики во всем мире.
Ранее многие ученые уже рассматривали влияние климата на кофейные плантации. Было установлено, что с ростом температуры возрастает частота грибковых заболеваний и число вредителей, атакующих кофейные деревья. По прогнозам, сделанным специалистами из Климатического института Австралии, к 2050 году количество участков, где растет кофейное дерево, уменьшится в два раза. А к 2080 году эти растения могут полностью исчезнуть с лица Земли.
Немецкие ученые выявили еще одну проблему: сокращение сортового разнообразия. Более высокая температура воздуха в сочетании с меньшим количеством осадков приведут к тому, что зерна, которые должны были достигнуть класса «спешелти», созреют слишком рано и станут самыми обычными. Они будут подходить для распространенных повседневных напитков, таких как латте или эспрессо, но эксклюзивные сорта станут более редкими. В пример приведен знаменитый сорт Иргачеффе (Ethiopia Yirgacheffe), один из старейших и наиболее востребованных сортов кофе, выращиваемый на юго-западе Эфиопии. К концу XXI века, по худшему сценарию, он потеряет более 40% пригодной для его роста площади. Такие же перспективы ждут другие премиальные сорта кофе.
И это проблема не только для любителей напитка, но и для сельского хозяйства. Крупные производители, лишившись дохода от продажи дорогих сортов, будут вынуждены увеличить площади плантаций. И хотя сортов «спешелти» будет вызревать все меньше, они смогут удерживаться на плаву благодаря увеличенным объемам обычного кофе. А вот мелкие фермерские хозяйства, которые сейчас предлагают рынку редкие и дорогие сорта, больше не смогут конкурировать с «гигантами».
Для страны, где экспорт кофе составляет примерно треть всего экспорта сельскохозяйственной продукции, этот сценарий может оказаться фатальным. И эта модель может быть применима к любому государству, где выращивают кофе.
Для того, чтобы избежать подобного развития событий, специалисты предлагают фермерам предпринимать меры уже сейчас. Кофейные деревья дают плоды только спустя несколько лет после высадки, поэтому пора подыскивать под плантации те места, которые пока еще кажутся слишком холодными. Это, например, могут быть еще более высокогорные участки, чем используются в настоящее время. Но найти такие площади будет непросто: только 27% территории Эфиопии потенциально годится для выращивания кофе, но лишь 30% от этого объема подходит для вызревания премиальных сортов.
Узнайте о других привычных и вкусных напитках и продуктах, которые изменятся, подорожают или вовсе исчезнут из-за глобального потепления.