Как климат повлияет на изменение вкуса кофе

Научная группа из Потсдамского института изучения климатических изменений создала модель адаптации кофейных деревьев к новым условиям. За основу была взята Эфиопия — крупнейший производитель кофе вообще, и крупнейший поставщик спешелти кофе (specialty coffee): самых качественных зерен арабики, обладающих лучшими ароматическими и вкусовыми характеристиками. Их доля не превышает 10% от производства арабики во всем мире.

Ранее многие ученые уже рассматривали влияние климата на кофейные плантации. Было установлено, что с ростом температуры возрастает частота грибковых заболеваний и число вредителей, атакующих кофейные деревья. По прогнозам, сделанным специалистами из Климатического института Австралии, к 2050 году количество участков, где растет кофейное дерево, уменьшится в два раза. А к 2080 году эти растения могут полностью исчезнуть с лица Земли.

Немецкие ученые выявили еще одну проблему: сокращение сортового разнообразия. Более высокая температура воздуха в сочетании с меньшим количеством осадков приведут к тому, что зерна, которые должны были достигнуть класса «спешелти», созреют слишком рано и станут самыми обычными. Они будут подходить для распространенных повседневных напитков, таких как латте или эспрессо, но эксклюзивные сорта станут более редкими. В пример приведен знаменитый сорт Иргачеффе (Ethiopia Yirgacheffe), один из старейших и наиболее востребованных сортов кофе, выращиваемый на юго-западе Эфиопии. К концу XXI века, по худшему сценарию, он потеряет более 40% пригодной для его роста площади. Такие же перспективы ждут другие премиальные сорта кофе.