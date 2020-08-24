Как колибри удается пролетать сквозь водопады

Для всех маленьких представителей фауны вода, падающая с высоты, может представлять большую опасность. Когда даже капли воды составляют немалый процент от вашего веса, вам не обойтись без хитрых эволюционных приспособлений, чтобы выжить в простом дожде. Что уж говорить о водопадах — отвесная стена воды кажется непреодолимой преградой для хрупких летчиков вроде насекомых и птиц. Однако на самом деле это вовсе не так — некоторые птицы пользуются водопадами как ширмами, за которыми они прячут свои гнезда. В таком случае они свободно пролетают сквозь отвесную стену воды.

Чтобы лучше понять, как у них это получается, исследователи засняли колибри (родственников стрижей, которые известны тем, что строят гнезда позади водопадов), пролетающих сквозь падающую воду — для эксперимента был создан искусственный водопад. И были удивлены умным и элегантным способом преодоления этого препятствия.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Royal Society Open Science.