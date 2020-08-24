Как колибри удается пролетать сквозь водопады

Для всех маленьких представителей фауны вода, падающая с высоты, может представлять большую опасность. Когда даже капли воды составляют немалый процент от вашего веса, вам не обойтись без хитрых эволюционных приспособлений, чтобы выжить в простом дожде. Что уж говорить о водопадах — отвесная стена воды кажется непреодолимой преградой для хрупких летчиков вроде насекомых и птиц. Однако на самом деле это вовсе не так — некоторые птицы пользуются водопадами как ширмами, за которыми они прячут свои гнезда. В таком случае они свободно пролетают сквозь отвесную стену воды.
Чтобы лучше понять, как у них это получается, исследователи засняли колибри (родственников стрижей, которые известны тем, что строят гнезда позади водопадов), пролетающих сквозь падающую воду — для эксперимента был создан искусственный водопад. И были удивлены умным и элегантным способом преодоления этого препятствия.
Результаты эксперимента опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Как выяснилось, большинство участвующих в эксперименте колибри (Calypte anna) пролетало сквозь воду, используя свое ведущее крыло, чтобы пробить тонкую завесу воды.
«В других источниках описание такого поведения раньше не встречалоь», — сказал ведущий исследователь, биолог Виктор Ортега-Хименес из государственного университета Кеннесо.
Колибри способны летать сквозь сильный ветер и дождь и были замечены купающимися в лужицах у подножия водопадов, поэтому неудивительно, что этим крохотным птичкам (чей вес достигает до 4,5 граммов) регулярно приходится иметь дело с водопадами. Однако ученые ожидали увидеть, что они будут пролетать сквозь стену воды с прижатыми к телу крыльями, чтобы максимально уменьшить площадь их тела — как это делают птицы, когда ныряют.
Однако в то время как один колибри пробил тонкую стену воды клювом, большинство этих миниатюрных птиц подлетали к водопаду в таком маневре, что только одно крыло пронизывало водяную завесу, открывая в ней «портал», в то время как другое крыло оставалось свободным для создания тяги.
Это позволило им прорваться сквозь водопад менее чем за 100 миллисекунд.
Чтобы запечатлеть полет колибри, Ортега-Хименес и его коллеги установили искусственную водную завесу и обучили колибри пользоваться кормушками, которые затем поместили на другой стороне водопада.
Они также подвергли испытанию разных летающих насекомых, заманив их светом через водяную завесу. Многие не смогли ее преодолеть. В то время как некоторые мухи пробраться на другую сторону, фруктовые мушки (Drosophila melanogaster) и комары-долгоножки (Tipula sp.) в основном не сумели пролететь сквозь водопад, увлекаемые вниз потоками воды. Лишь в некоторых случаях им удавалось вылететь с другой стороны невредимыми.
Ученые пришли к выводу, что животные крупнее колибри могут пролететь сквозь водопад, полагаясь на импульс тела, в то время как более мелкие животные должны полагаться на более высокие скорости.
«Водопады, таким образом, могут представлять собой непреодолимые физические препятствия для маленьких и медлительных летающих животных», — пишут исследователи. Они предполагают, что птицы вроде колибри и стрижей могут использовать водопады в качестве укрытия одновременно от крупных хищников и мелких паразитов. Ученые планируют выяснить это, изучая гнездящихся за водопадами стрижей с помощью дронов.
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