Как комар пьет кровь: видео

На самом деле у комара не одна, а шесть игл. На концах двух из них находятся зубья, которыми комар бурит кожу. Эти инструменты настолько тонкие, что человек почти не чувствует укус. Когда отверстие в коже проделано, комар погружает в него гибкую иглу-насос, которая поднимает вверх кровь, а другие иглы в это время служат распорками, расширяя отверстие. Через одну из игл комар как будто шприцем вводит антикоагулянт, который не дает крови сворачиваться и облегчает ее перекачку. Именно в этот момент мы чувствуем жжение.

Цель самки — получить как можно больше крови, чтобы отложить яйца. Поэтому, когда ее брюшко заполняется, она стремится слить лишнюю воду, чтобы освободить место для крови.