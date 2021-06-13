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«Дикая природа России»
Природа

Как комар пьет кровь: видео

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13 июня 2021
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Фото: Pixabay.com
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Фото: freestockphotos.biz
Вы думали, что комар сосет кровь через трубочку? Как бы не так: у комара не один инструмент, а целый набор — буры, насосы, шприцы и крепежные конструкции.

Ни одно другое животное на Земле не убивает столько людей, сколько комары. Конечно, не сами комары (хотя они тоже могут), а заболевания, которые они переносят. Малярия, лихорадка денге, Зика — список обширен. Возбудители всех этих болезней передаются человеку, когда самка комара вводит в кожу свою иглу.

На самом деле у комара не одна, а шесть игл. На концах двух из них находятся зубья, которыми комар бурит кожу. Эти инструменты настолько тонкие, что человек почти не чувствует укус. Когда отверстие в коже проделано, комар погружает в него гибкую иглу-насос, которая поднимает вверх кровь, а другие иглы в это время служат распорками, расширяя отверстие. Через одну из игл комар как будто шприцем вводит антикоагулянт, который не дает крови сворачиваться и облегчает ее перекачку. Именно в этот момент мы чувствуем жжение.

Цель самки — получить как можно больше крови, чтобы отложить яйца. Поэтому, когда ее брюшко заполняется, она стремится слить лишнюю воду, чтобы освободить место для крови.

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