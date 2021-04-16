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Природа

Как коралловые рифы экономят миллиарды долларов

National Geographic Россия
16 апреля 2021
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Фото: thinkpanama / flickr.com
Ученые подсчитали, в какую сумму обойдется исчезновение кораллов на американском побережье.

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Санта-Круз и Геологической службы США, показывает, как коралловые рифы защищают людей, строения и экономическую деятельность от прибрежных наводнений и штормов.

Исследователи объединили компьютерные модели штормов и волн с инженерными, экологическими, картографическими, социальными и экономическими инструментами для создания подробных и точных оценок ценности коралловых рифов вдоль побережья США.

Они проанализировали риск наводнений и оценили преимущества рифов вдоль побережий Гавайев, Флориды, Гуама, Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Виргинских островов и Содружества Северных Марианских островов.

Ученые подсчитали, что потеря одного метра высоты рифа приведет к увеличению затопления прибрежных зон на 23%. В среднем это повлияет на 53 800 человек и увеличит ущерб от наводнений на $5,3 млрд.

«Достижение такого определения потребовало сложной стратегии моделирования для учета всех процессов, относящихся к окружающей среде коралловых рифов, которые значительно отличаются от тех, которые вызывают наводнения на других побережьях», – Борха Регуэро, соавтор исследования.

Авторы работы указывают, что хотя повышение уровня моря представляет собой растущую угрозу для прибрежных сообществ и экономики, потеря экосистем, таких как коралловые рифы, может иметь сопоставимые последствия в куда более короткие сроки.

По словам соавтора исследования Майкла Бека, у США есть проблемы с рифами, но они могут восстановиться, если вложить ресурсы в их управление и восстановление.

«Мы рады видеть, что некоторые ключевые данные и результаты этой работы уже используются Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям и Министерством охраны природы для информирования о восстановлении рифов», — говорит Бек.

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