Как коралловые рифы экономят миллиарды долларов

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Санта-Круз и Геологической службы США, показывает, как коралловые рифы защищают людей, строения и экономическую деятельность от прибрежных наводнений и штормов.
Исследователи объединили компьютерные модели штормов и волн с инженерными, экологическими, картографическими, социальными и экономическими инструментами для создания подробных и точных оценок ценности коралловых рифов вдоль побережья США.
Они проанализировали риск наводнений и оценили преимущества рифов вдоль побережий Гавайев, Флориды, Гуама, Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Виргинских островов и Содружества Северных Марианских островов.
Ученые подсчитали, что потеря одного метра высоты рифа приведет к увеличению затопления прибрежных зон на 23%. В среднем это повлияет на 53 800 человек и увеличит ущерб от наводнений на $5,3 млрд.
Авторы работы указывают, что хотя повышение уровня моря представляет собой растущую угрозу для прибрежных сообществ и экономики, потеря экосистем, таких как коралловые рифы, может иметь сопоставимые последствия в куда более короткие сроки.
По словам соавтора исследования Майкла Бека, у США есть проблемы с рифами, но они могут восстановиться, если вложить ресурсы в их управление и восстановление.
«Мы рады видеть, что некоторые ключевые данные и результаты этой работы уже используются Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям и Министерством охраны природы для информирования о восстановлении рифов», — говорит Бек.