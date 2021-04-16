Как коралловые рифы экономят миллиарды долларов

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Санта-Круз и Геологической службы США, показывает, как коралловые рифы защищают людей, строения и экономическую деятельность от прибрежных наводнений и штормов.

Исследователи объединили компьютерные модели штормов и волн с инженерными, экологическими, картографическими, социальными и экономическими инструментами для создания подробных и точных оценок ценности коралловых рифов вдоль побережья США.

Они проанализировали риск наводнений и оценили преимущества рифов вдоль побережий Гавайев, Флориды, Гуама, Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Виргинских островов и Содружества Северных Марианских островов.

Ученые подсчитали, что потеря одного метра высоты рифа приведет к увеличению затопления прибрежных зон на 23%. В среднем это повлияет на 53 800 человек и увеличит ущерб от наводнений на $5,3 млрд.