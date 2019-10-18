Как крошечные существа меняют жизнь в огромных реках

Под влиянием каких факторов формируются и меняются реки? Обычно мы представляем себе что-то масштабное: бури, наводнения или даже вмешательство людей, возводящих плотины. Однако очертания рек во многом меняются из-за жизнедеятельности миллионов крошечных беспозвоночных существ — столь малых, что большинство людей их просто не замечает.

Наука о влиянии животных на окружающую их среду называется зоогеоморфологией. Это влияние может показаться несущественным — однако даже такие процессы, как опорожнение мочевого пузыря или желудка и обустройство гнёзд или логов оказывают свой эффект на ареал обитания зверей. Самым явным, видным даже невооружённым глазом, будет зоогеоморфное влияние крупных животных — например бобров, перекрывающих течение рек плотинами. В подводном царстве действия животных также очевидны — во время кормления или нереста крупные рыбы переворачивают речную гальку, воздействуя на течение реки.

Эффект от жизнедеятельности каждого беспозвоночного в отдельности практически неощутим, однако если рассмотреть синергию их действий можно заметить даже большее воздействие на окружающую среду. Об этом писал Чарльз Дарвин ещё в 1881 году, трудясь над работой «Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей и наблюдения за их образом жизни». То же самое можно сказать и о реках — армия маленьких инженеров беспрерывно меняет водную среду, а мы исследуем, как именно это происходит.