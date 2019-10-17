Как леопард у крокодила добычу украсть пытался: видео

54-летний Альберто Скаттолин (Alberto Scattolin) посвятил свою жизнь дикой природе: он работает гидом в одном из африканских парков, но и в свободное время любит посещать заповедные места – особенно Национальный парк Крюгера. Недавно на его глазах разыгралась интересная сцена.



В водоеме находился крокодил, охраняющий тушу какого-то крупного животного. Оно погибло недавно: крокодилы хоть и едят падаль, но до тех пор, пока мясо еще не испортилось. За один раз эта рептилия может съесть до 23% от массы своего тела.



В то время как крокодил наслаждался трапезой, на берегу показался леопард. Почувствовав запах свежего мяса, он устремился к воде и попытался схватить тушу. Как и крокодил, этот хищник также не брезгует падалью и нередко отбирает чужую добычу.