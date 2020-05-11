Как лес превратился в шахматную доску

Эта геометрия стала следствием исторического договора, который правительство США заключило с Северо-тихоокеанской железной дорогой в XIX веке. Согласно документу, под нужды железнодорожников отдавалась каждая вторая квадратная миля (2,6 квадратных километра) леса. По реке Прист бревна сплавлялись до 1968 года, а затем она была признана важным природным наследием страны. Участки, принадлежавшие Северо-тихоокеанской железной дороге, позднее были проданы частным деревообрабатывающим предприятиям, и они продолжают вырубку по сложившейся традиции. Такое решение позволяет избежать обезлесения территории: деревья вырубались выборочно, а оставшиеся продолжали выполнять свою функцию, в том числе защищая берег от эрозии.

Узнайте, когда был сделан первый снимок Земли из космоса.