Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Как лес превратился в шахматную доску

Анастасия Баринова
11 мая 2020
/upload/iblock/f4d/f4d29fb9a043d5cced94bad5e9fe80d1.jpg
Фото: NASA
/upload/iblock/166/16637bde0f20732f1b7a185230f55b0c.jpg
Фото: US Forest Service
/upload/iblock/62c/62cc24ec27a1f15d7df1c81e380e2d17.jpg
Фото: US Forest Service
/upload/iblock/d95/d9511f77ca9abadd67f85df83e1727b1.jpg
Фото: Wikipedia
Два столетия назад одна из компаний в США получила право на частичную вырубку леса в долине реки Прист (штат Айдахо). «Узор», появившийся в результате, теперь виден из космоса.

NASA опубликовало фотографию, сделанная с борта МКС. В кадре – лесной участок возле реки Прист, однако изображение скорее напоминает шахматную доску. Темные квадраты – заросшая деревьями территория, а светлые – лежащий на пустой земле снег.

/upload/iblock/1ee/1ee528ea5032c754990ee24e7b0870b2.jpg
NASA

Эта геометрия стала следствием исторического договора, который правительство США заключило с Северо-тихоокеанской железной дорогой в XIX веке. Согласно документу, под нужды железнодорожников отдавалась каждая вторая квадратная миля (2,6 квадратных километра) леса. По реке Прист бревна сплавлялись до 1968 года, а затем она была признана важным природным наследием страны. Участки, принадлежавшие Северо-тихоокеанской железной дороге, позднее были проданы частным деревообрабатывающим предприятиям, и они продолжают вырубку по сложившейся традиции. Такое решение позволяет избежать обезлесения территории: деревья вырубались выборочно, а оставшиеся продолжали выполнять свою функцию, в том числе защищая берег от эрозии.

Узнайте, когда был сделан первый снимок Земли из космоса.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Звезда

Первая в мире страна, отказавшаяся от вырубки леса

Девушка

Как страшно быть девочкой