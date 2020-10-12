Как летают кальмары: видео

Известно, что кальмары достаточно быстро передвигаются под водой. Однако некоторые виды в пять раз быстрее перемещаются, пролетая по воздуху, подобно летучим рыбам. «Полеты» над водой совершают такие виды, как, например, крылорукий кальмар (Sthenoteuthis pteropus), кальмар-птица (Ornitoteuthis) или короткопёрый кальмар (Illex illecebrosus). Благодаря развитой мышечной системе, кальмары стремительно выпрыгивают из воды и пролетают значительное расстояние.

Долгое время считалось, что кальмары выпрыгивают из воды, пытаясь спастись от хищников. Но совсем недавно ученые выдвинули другое предположение — эти полеты помогают кальмарам экономить силы во время долгих миграций.

Так, короткоперые кальмары каждый год преодолевают огромные расстояния (до 1000 км). Безусловно, во время таких путешествий моллюски тратят немало сил. Зачастую они начинают даже поедать своих собратьев, чтобы не расходовать силы на поиски пищи. Поэтому, по мнению ученых, именно для того, чтобы сэкономить силы, некоторые виды кальмаров периодически выныривают из воды и преодолевают часть пути во время миграций по воздуху.

Предугадать, где окажется стайка летающих кальмаров непросто — поэтому и кадров с ними в главной роли довольно мало. Ниже вы можете посмотреть на встречу кайтсёрфера и летающего кальмара близ Багамских островов Теркс и Кайкос, а также на выныривающих кальмаров у региона Новыя Англия (США).