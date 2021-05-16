Как лев спас соплеменника от крокодила: видео

Схватка была снята туристами, отправившимися на сафари в район реки Линьянти на границе Ботсваны и Намибии. Заметив двух львов, пивших воду, люди включили камеры, поскольку даже простая встреча с этими грациозными хищниками — уже достойный результат туристической поездки.
Затем более молодой лев вошел в воду и поплыл, а за ним последовал старший товарищ. Но перебраться на другой берег им не удалось: к животным быстро подплыл крокодил, напав на молодого льва. Старший незамедлительно пришел ему на помощь и отбил атаку. После этого юная особь вернулась обратно на берег Ботсваны, а его спаситель ушел под воду, и туристы поначалу решили, что он погиб в сражении.
Однако позднее они заметили, как он выбирается из тростника на дальнем берегу реки. Судя по их наблюдениям, сделанным издалека, оба животных не получили никаких ранений.
Посмотрите, как молодой слон отбился от голодных львиц.