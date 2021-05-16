Как лев спас соплеменника от крокодила: видео

Схватка была снята туристами, отправившимися на сафари в район реки Линьянти на границе Ботсваны и Намибии. Заметив двух львов, пивших воду, люди включили камеры, поскольку даже простая встреча с этими грациозными хищниками — уже достойный результат туристической поездки.

Затем более молодой лев вошел в воду и поплыл, а за ним последовал старший товарищ. Но перебраться на другой берег им не удалось: к животным быстро подплыл крокодил, напав на молодого льва. Старший незамедлительно пришел ему на помощь и отбил атаку. После этого юная особь вернулась обратно на берег Ботсваны, а его спаситель ушел под воду, и туристы поначалу решили, что он погиб в сражении.