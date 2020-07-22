Как львы наказывают нарушителя границ: жестокое видео

Стейн Джейкобсон отправился вместе с туристами в поездку по частному заповеднику Мджеджане, который является частью нацпарка Крюгера в ЮАР. Вскоре они стали очевидцами захватывающего (и кровавого) зрелища.

На видео попал молодой бродячий лев, который вместе с такими же одинокими товарищами вторгся на чужую территорию. Другие львы ушли, но этот хищник решил расслабиться на солнце рядом с водоёмом — и очень зря. Он понятия не имел, что владельцы этих мест — три сильных самца — уже учуяли нарушителя и спешат с ним расправиться.

Изначально туристы заметили именно обеспокоенных чужим запахом львов, которые бежали в направлении водопоя: те так спешили, что распугали группу слонов, пасущихся у них на пути. Вскоре они обнаружили чужака, который дремал на земле и заметил их, лишь когда самцы подошли вплотную. Он тут же вскочил, оскалившись, но превосходство соперников было очевидным.

Львы, которым принадлежала территория, быстро окружили молодого хищника и принялись безжалостно его трепать, повалив на землю и пустив в ход и когти, и клыки. Драка сопровождалась утробным грозным рыком, который разносился далеко по саванне, будто предупреждая всех остальных: эти земли неприкосновенны для чужаков.

Один раз в львиные разборки вмешивается подошедший близко слон, ненадолго отпугнув королей саванны, но после они возвращаются к обессиленному противнику.