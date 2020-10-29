Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Как лягушки поют словно птицы и лают подобно собакам: видео

Софья Демьянец
29 октября 2020
/upload/iblock/8d6/8d69ac92500c0d21b7f309c02ac02182.jpg
Некоторые лягушки могут и такое!

Услышав звонкое птичье пение, не спешите думать, что это поет птица. Особенно, если вы находитесь в каком-нибудь заболоченном лесу.

Именно в таких местах обитают лягушки, способные петь как птицы, точнее птицеголосые квакши (Hyla avivoca). Весь день эти земноводные прячутся в деревьях, но с наступлением ночи выползают, чтобы исполнить свои лягушачьи песни. Считается, что самое красивое пение птицеголосых квакш можно услышать в Северной Америке.

Необычным можно также признать «кваканье» лающей квакши (Hyla gratiosa). Эта амфибия издает звуки, напоминающие хриплый собачий «лай». Как и птицеголосая квакша, она ведет ночной образ жизни и предпочитает «лаять», сидя на деревьях, растущих в стоячей воде.

Посмотрите на гигантских белок против макак в борьбе за джекфрут.

рекомендации
Информация

Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Корзина, продукты, товары, супермаркет

Тест: как не попасть на крючок гринвошинга