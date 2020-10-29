Как лягушки поют словно птицы и лают подобно собакам: видео

Услышав звонкое птичье пение, не спешите думать, что это поет птица. Особенно, если вы находитесь в каком-нибудь заболоченном лесу.
Именно в таких местах обитают лягушки, способные петь как птицы, точнее птицеголосые квакши (Hyla avivoca). Весь день эти земноводные прячутся в деревьях, но с наступлением ночи выползают, чтобы исполнить свои лягушачьи песни. Считается, что самое красивое пение птицеголосых квакш можно услышать в Северной Америке.
Необычным можно также признать «кваканье» лающей квакши (Hyla gratiosa). Эта амфибия издает звуки, напоминающие хриплый собачий «лай». Как и птицеголосая квакша, она ведет ночной образ жизни и предпочитает «лаять», сидя на деревьях, растущих в стоячей воде.
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