Как лягушки поют словно птицы и лают подобно собакам: видео

Услышав звонкое птичье пение, не спешите думать, что это поет птица. Особенно, если вы находитесь в каком-нибудь заболоченном лесу.

Именно в таких местах обитают лягушки, способные петь как птицы, точнее птицеголосые квакши (Hyla avivoca). Весь день эти земноводные прячутся в деревьях, но с наступлением ночи выползают, чтобы исполнить свои лягушачьи песни. Считается, что самое красивое пение птицеголосых квакш можно услышать в Северной Америке.