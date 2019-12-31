Как лысухи выбирают себе любимчиков

Вторая гипотеза основывалась на том, что окраска зависит от времени вылупления, и в этом случае она позволяет родителям понимать, кто появился на свет позже. Так и оказалось: чем позже вылупится птенец, тем ярче он будет. Птенцы-подкидыши тоже были бледнее, и это значит, что лысухи приносят в чужие гнезда своих первенцев.



Зачем же родителям выбирать тех, кто родился позже? Это объясняется низкой выживаемостью потомства. Многие яйца замирают в развитии, вылупления не происходит, поэтому всех появившихся птенцов нужно окружить максимумом внимания. Ранние птенцы получают это автоматически: их кормят с первого дня, и на момент рождения последнего птенца они уже значительно крупнее. И когда на свет появляются младшие братья и сестры, родители должны переключиться на них, чтобы уравновесить шансы на выживание.

Дополнительным интересным наблюдением оказалось то, что порядок вылупления коррелирует с выживаемостью: чем позже малыш появился на свет, тем меньше его шанс умереть. Вероятно, это происходит потому, что ему достается гораздо больше еды, чем старшим – те обильно питались лишь первые дни своей жизни, тогда как поздние птенцы получают приоритетное кормление на протяжении всего времени своего становления.

Конкурентная борьба малышей за корм – явление, в дикой природе распространенное. Узнайте, на какой риск идут дроздовые тимелии (лат. Turdoides bicolor), чтобы привлечь внимание родителей.