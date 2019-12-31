Как лысухи выбирают себе любимчиков

Американская лысуха (лат. Fulica americana), распространенная в заболоченных местах по всей Северной Америке – птица с довольно невзрачной окраской: ее оперение серое или черное, клюв – белый. Однако ее птенцы имеют яркие перья в передней части своего тела: оранжевые и красные.
Это делает птенцов более уязвимыми для атак хищников и не способствует терморегуляции. Группа американских орнитологов, изучающих лысух, решила установить, зачем такая особенность сформировалась в процессе эволюции.
Размножаясь, лысухи откладывают около десяти яиц – по одному в день, и птенцы вылупляются именно в том порядке, в котором они были снесены. При этом практикуется паразитизм – самка подкидывает несколько своих яиц в чужие гнезда для повышения шансов на выживаемость. В результате в каждом гнезде может находиться до 40% яиц «от соседей».
Наблюдая за гнездами, ученые установили, что в гнезде у каждого родителя есть свой «любимчик», которого родитель кормит в первую очередь: ему достается до 80% пищи. Чаще всего он окрашен ярче своих братьев и сестер. Но зачем родителям заводить любимчиков, оставалось непонятным.
Орнитологи выдвинули две гипотезы. Сначала они предположили, что именно «паразиты» должны быть более яркими, но это было опровергнуто: чужие птенцы выглядели самым обычным образом, тогда как цветовая конкуренция развивалась только среди собственных малышей.
Вторая гипотеза основывалась на том, что окраска зависит от времени вылупления, и в этом случае она позволяет родителям понимать, кто появился на свет позже. Так и оказалось: чем позже вылупится птенец, тем ярче он будет. Птенцы-подкидыши тоже были бледнее, и это значит, что лысухи приносят в чужие гнезда своих первенцев.
Зачем же родителям выбирать тех, кто родился позже? Это объясняется низкой выживаемостью потомства. Многие яйца замирают в развитии, вылупления не происходит, поэтому всех появившихся птенцов нужно окружить максимумом внимания. Ранние птенцы получают это автоматически: их кормят с первого дня, и на момент рождения последнего птенца они уже значительно крупнее. И когда на свет появляются младшие братья и сестры, родители должны переключиться на них, чтобы уравновесить шансы на выживание.
Дополнительным интересным наблюдением оказалось то, что порядок вылупления коррелирует с выживаемостью: чем позже малыш появился на свет, тем меньше его шанс умереть. Вероятно, это происходит потому, что ему достается гораздо больше еды, чем старшим – те обильно питались лишь первые дни своей жизни, тогда как поздние птенцы получают приоритетное кормление на протяжении всего времени своего становления.
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