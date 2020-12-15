Как медведи укладываются в спячку в Московском зоопарке: видео

Киперы заранее подготовили в берлоге у Розы и гималайцев мягкую подушку из соломы. Берлога находится в их внутренних помещениях, это огороженное пространство у стенки, в котором медведи чувствуют себя уютно и защищённо.

Посетителей просят соблюдать тишину, чтобы случайно не разбудить животных. Внезапное пробуждение может им навредить. Рядом с уличными вольерами уже установили новые информационные таблички «Животное спит. Возвращайтесь весной».