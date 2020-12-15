Как медведи укладываются в спячку в Московском зоопарке: видео
Можно с уверенностью сказать, что пришла зима. В Московском зоопарке гималайские медведи – Алладин и Будур, а также бурая медведица Роза ушли в спячку. Впервые работники Зоосада показывают, как они укладывались, закапываясь в мягкую солому в своих берлогах. Это очень важный процесс! Ничто не должно беспокоить мишек. Во время укладывания, а также в процессе спячки к ним могут подойти только хорошо знакомые им киперы.
Киперы заранее подготовили в берлоге у Розы и гималайцев мягкую подушку из соломы. Берлога находится в их внутренних помещениях, это огороженное пространство у стенки, в котором медведи чувствуют себя уютно и защищённо.
Посетителей просят соблюдать тишину, чтобы случайно не разбудить животных. Внезапное пробуждение может им навредить. Рядом с уличными вольерами уже установили новые информационные таблички «Животное спит. Возвращайтесь весной».
Когда медведи проснутся, будет зависеть от температуры воздуха. Обычно это происходит в конце марта, но при затяжной зиме они могут проспать и до апреля.
В Зоопарке в спячку уже впали тушканчики. Готовятся к зимнему сну еноты, енотовидная собака, бурундуки, соня полчок. Кроме того, в Центр реабилитации рукокрылых Зоосада регулярно приносят найденных летучих мышей, которые тоже сейчас должны быть в спячке, но по разным причинам могут просыпаться и даже залетать в квартиры. В случае необходимости сотрудники докармливают мышек и укладывают их спать в специальные холодильники, а весной выпускают обратно в дикую природу.
Посмотрите на удивительное фото: медведь пробудился от спячки как раз тогда, когда к нему в берлогу проник зоолог, чтобы поменять батарейки в GPS-ошейнике. И почитайте, как все закончилось.