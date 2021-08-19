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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Как менялась наша планета за последние полвека: история «глазами» спутника

Анастасия Баринова
19 августа 2021
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Фото: NASA
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Фото: NASA
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Фото: NASA
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Фото: NASA
В NASA сделали очень красивый проект, который показывает, как менялись фотографии из космоса с развитием технологий.

В 1972 году NASA запустило первый спутник из серии Landsat, и к настоящему времени это самый продолжительный проект спутниковой съемки нашей планеты. Сейчас на орбите работает Landsat 8, запущенный 11 февраля 2013 года. В сентябре 2021 года его сменит Landsat 9.

За почти полвека существования программы Landsat ее спутники получили свыше 9 миллионов изображений. Готовясь к запуску аппарата нового поколения, специалисты NASA создали сайт, где рассказано об истории программы. Высококачественная визуализация позволяет сравнить, как менялись технические возможности человечества, и как менялось одно и то же место. Среди самых ярких примеров – обезлесение Амазонии.

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NASA

Облетая Землю, спутники сняли ее со всех сторон, и теперь можно наглядно увидеть, как тают ледники, города побеждают в схватке с нетронутой природой, пересыхают реки, а огонь поглощает лесные массивы.

Взгляните, как цветут Великие озера.

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