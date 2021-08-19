Как менялась наша планета за последние полвека: история «глазами» спутника

В 1972 году NASA запустило первый спутник из серии Landsat, и к настоящему времени это самый продолжительный проект спутниковой съемки нашей планеты. Сейчас на орбите работает Landsat 8, запущенный 11 февраля 2013 года. В сентябре 2021 года его сменит Landsat 9.

За почти полвека существования программы Landsat ее спутники получили свыше 9 миллионов изображений. Готовясь к запуску аппарата нового поколения, специалисты NASA создали сайт, где рассказано об истории программы. Высококачественная визуализация позволяет сравнить, как менялись технические возможности человечества, и как менялось одно и то же место. Среди самых ярких примеров – обезлесение Амазонии.