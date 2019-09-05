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Природа

Как мигрируют животные: интерактивная карта

Анастасия Баринова
05 сентября 2019
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Фото: darkdawn/pixabay.com
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Фото: Mike/Flickr.com
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Фото: Anita Ritenour/Flickr.com
Из-за изменений климата животным приходится мигрировать. Учёные из Вашингтонского университета составили анимированную карту, показывающую вероятные пути перемещения представителей фауны по планете.

Миграция животных возникла в процессе эволюции у самых разных видов; продолжается этот процесс и в наши дни. Рассмотрев климатические модели, американские ученые прогнозируют, что с повышением температуры животные снова будут вынуждены менять места своего обитания. Научная работа велась с 2013 года. Сначала биологи Вашингтонского университета подготовили исследование, в котором были рассмотрены вероятные перемещения из-за климатических изменений почти 3000 видов. Одновременно были определены области их миграции на ближайшие десятилетия и столетия. Позже на основании этого была составлена анимированная карта, наглядно демонстрирующая направления миграций в Северной и Южной Америках. Работа велась вместе с экологами природоохранной организации The Nature Conservancy. Передвижения млекопитающих, птиц и амфибий отмечены на карте своим цветом: розовым, голубым и желтым соответственно. Черные области — большие города, крупные озера и другие объекты, препятствующие движению. Каждая точка и идущая от нее линия показывают будущее движение вида, а не отдельного ее представителя.

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Внимание на карту.

Подобная визуализация позволяет лучше понять миграционные процессы мира фауны. Например, изначально ученые знали, что Аппалачи и Скалистые горы являются важными миграционными областями, но на карте они выглядят как хорошо проторенный путь. А в Южной Америке животные перемещаются к западу от Амазонки. На следующем этапе научной работы более детально будут рассчитаны пути перемещения животных в западном регионе США. Это позволит выявить и обеспечить охрану тех мест, куда переместятся животные. Узнайте, как обезьяны добрались до Америки.

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