Как мигрируют животные: интерактивная карта

Миграция животных возникла в процессе эволюции у самых разных видов; продолжается этот процесс и в наши дни. Рассмотрев климатические модели, американские ученые прогнозируют, что с повышением температуры животные снова будут вынуждены менять места своего обитания. Научная работа велась с 2013 года. Сначала биологи Вашингтонского университета подготовили исследование, в котором были рассмотрены вероятные перемещения из-за климатических изменений почти 3000 видов. Одновременно были определены области их миграции на ближайшие десятилетия и столетия. Позже на основании этого была составлена анимированная карта, наглядно демонстрирующая направления миграций в Северной и Южной Америках. Работа велась вместе с экологами природоохранной организации The Nature Conservancy. Передвижения млекопитающих, птиц и амфибий отмечены на карте своим цветом: розовым, голубым и желтым соответственно. Черные области — большие города, крупные озера и другие объекты, препятствующие движению. Каждая точка и идущая от нее линия показывают будущее движение вида, а не отдельного ее представителя.