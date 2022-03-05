Как муравьи-бульдоги разработали точечное оружие против ехидн

Их яд содержит соединение, которое причиняет хищникам максимальный вред.

Ученые из Института молекулярной биологии Калифорнийского университета обнаружили компонент яда муравьев-бульдогов (род Myrmecia), который нацелен на болевую цепочку млекопитающих. По их мнению, этот род эволюционировал, чтобы останавливать атаки ехидн на муравейники.

«Яды представляют собой сложные коктейли из веществ, и, хотя яд муравья-бульдога содержит молекулы, похожие на те, что есть у медоносных пчел, которые вызывают немедленную боль, мы также обнаружили интригующую новую молекулу, которая отличается от других», – Сэм Робинсон, соавтор исследования.

При поиске в базах данных похожих аминокислотных последовательностей доктор Робинсон обнаружил, что эта молекула соответствует последовательности гормонов млекопитающих, связанных с эпидермальным фактором роста (EGF). И такая последовательность наиболее ярко выражена у ехидн – естественных хищников муравьев.

«Мы протестировали молекулу яда на рецепторах EGF млекопитающих, и она оказалась очень мощной. Это убедило нас в том, что молекула яда предназначена для защиты от млекопитающих», – говорит Робинсон.

По словам ученых, молекула вызывает не прямую боль, но длительную гиперчувствительность. А в тандеме с остальными компонентами яда действительно может отпугнуть хищников.

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«Многие мелкие плотоядные сумчатые, такие как бандикуты, поедают отдельных муравьев, но известно, что только ехидны нападают на муравьиные гнезда и нацеливаются на яйца муравьев.

В ДНК муравья ясно видно молекулу, которая имитирует гормон своего естественного врага и использует его в качестве оружия против него», – поясняет Робинсон.

Команда считает, что изучение связи между передачей сигналов EGF и хронической болью может вдохновить на новые способы лечения длительной боли у человека.

Препараты-ингибиторы EGF легко доступны на рынке и используются в противоопухолевой терапии для замедления роста опухолей. При этом, данные свидетельствуют о том, что пациенты, принимающие их, испытывают меньшую длительную боль.

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