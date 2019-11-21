Как начать переход к zero waste и не сдаться
Откажитесь от пластиковых пакетов
Просто не покупайте их. Вместо этого приобретите для походов в магазин тканевые сумки и мешочки. Они есть разных размеров и с разным дизайном, поэтому даже могут стать (если уже не стали) стильным элементом гардероба. Возьмите их с собой и упакуйте в них фрукты, овощи и остальные продукты: они не занимают много места и почти невесомые. Это совсем несложно, но внесёт огромный вклад в здоровье нашей планеты.
Поменяйте средства личной гигиены
Пластиковые зубные щётки трудно переработать из-за их размера, так же как и бритвы, а найти пункт переработки твёрдого пластика в своём городе бывает непросто. Но альтернатива всегда есть! Например, пластиковую щётку можно заменить на бамбуковую от BambooLove. Почему это лучше? Бамбук — самое быстрорастущее растение на планете, всего за 24 часа он может вырасти на целый метр! Если вы волнуетесь о животных, питающихся бамбуком, бояться нечего: производство использует особые сорта растения, которые животные не едят. Как избавиться от использованных щёток? Удалите из нее щетинки с помощью плоскогубцев и выбросьте их, а ручку закопайте на улице. Максимум через год она разложится, скорость зависит от климата. И даже не нужно искать пункты переработки.
Что касается бритвы, приобретите железную бритву со сменными лезвиями. Это не дороже, чем упаковка пластиковых станков. А главное, эти бритвы можно сдать на переработку в ближайшем пункте раздельного сбора отходов.
Напитки
Приобретите многоразовую бутылку для воды и термос для кофе (например, BambooLove предлагает вот такой). Это позволит вам не только помочь природе (а в среднем человек выбрасывает около 500 стаканчиков в год), но и здорово сэкономить на покупке воды и кофе, если вы будете брать их из дома. То же самое касается пластиковых трубочек: есть альтернативы в виде бамбуковых или металлических трубочек.
Откажитесь от губки для мытья посуды
Во-первых, губки не перерабатываются. Во-вторых, часто они содержат в составе триклозан, который борется с бактериями, но нарушает природную экосистему, попадая в почву или океан. Замените губку деревянной щёткой: она лучше отмывает посуду от присохших остатков еды, её легче вымыть, поэтому она не становится сборищем бактерий, она служит дольше и не загрязняет планету.
Найдите хорошие рынки в своём городе
Чаще всего мы приобретаем продукты в пластиковой упаковке. Если вам удастся найти что-то на полках супермаркета не в пластике, можете считать себя счастливчиком. Однако почему бы не закупаться хотя бы раз в неделю на рынке? Свежие фермерские продукты намного полезнее для вас и ваших близких, чем продукты неизвестного происхождения, упакованные в пластик. Не забудьте с собой свою тару и холщовые сумки! Более того, иногда на рынке можно найти продукты дешевле, чем они стоят в супермаркетах.
Попробуйте сделать косметику сами
Средства для ухода зачастую упакованы в пластик, но проблема не только в этом: отходы бьюти-производства отнюдь не полезны для природы. Попробуйте сделать косметику дома: поверьте, это не так сложно, как кажется. С помощью кокосового масла, например, можно сделать практически всё: уход за кутикулой, укладку для волос, увлажнить волосы, вернуть лицу здоровый цвет, увлажнить кожу, снять макияж или использовать вместо блеска для губ. В интернете множество информации о том, как использовать кокосовое масло и где его достать. Это интересно, а главное — безопасно (если, конечно, у вас нет аллергии).
То же касается и моющих средств. В большинстве случаев их можно заменить содой, уксусом, горчицей. Эти натуральные вещества также отлично справляются с дезинфицированием поверхностей и их очисткой от грязи. Они безопасны для детей и не вызывают аллергию.
Ватные палочки, диски, спонжи
Эти предметы мы используем ежедневно, и всё это не перерабатывается и даже может содержать вещества, опасные для природы. Бамбук в этом плане вновь выручает — существуют аналоги всех этих вещей.
Откажитесь от фаст-фуда
Если вред для собственного здоровья не останавливает вас от покупки такой еды, подумайте о природе: чаще всего фаст-фуд обёрнут в кучу пластиковой упаковки и подаётся вместе с пластиковыми приборами. Просто не покупайте такую еду. Если вы всё-таки не можете отказаться от фаст-фуда, отказывайтесь от пластиковых приборов (ведь благодаря BambooLove у вас есть свои) и просите упаковать еду в вашу тару.
Попробуйте внедрить в свою жизнь хотя бы один из этих советов. Даже маленький вклад в итоге будет большим делом для нашей природы.