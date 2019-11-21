Как начать переход к zero waste и не сдаться

Откажитесь от пластиковых пакетов

Просто не покупайте их. Вместо этого приобретите для походов в магазин тканевые сумки и мешочки. Они есть разных размеров и с разным дизайном, поэтому даже могут стать (если уже не стали) стильным элементом гардероба. Возьмите их с собой и упакуйте в них фрукты, овощи и остальные продукты: они не занимают много места и почти невесомые. Это совсем несложно, но внесёт огромный вклад в здоровье нашей планеты.

Поменяйте средства личной гигиены

Пластиковые зубные щётки трудно переработать из-за их размера, так же как и бритвы, а найти пункт переработки твёрдого пластика в своём городе бывает непросто. Но альтернатива всегда есть! Например, пластиковую щётку можно заменить на бамбуковую от BambooLove. Почему это лучше? Бамбук — самое быстрорастущее растение на планете, всего за 24 часа он может вырасти на целый метр! Если вы волнуетесь о животных, питающихся бамбуком, бояться нечего: производство использует особые сорта растения, которые животные не едят. Как избавиться от использованных щёток? Удалите из нее щетинки с помощью плоскогубцев и выбросьте их, а ручку закопайте на улице. Максимум через год она разложится, скорость зависит от климата. И даже не нужно искать пункты переработки.

Что касается бритвы, приобретите железную бритву со сменными лезвиями. Это не дороже, чем упаковка пластиковых станков. А главное, эти бритвы можно сдать на переработку в ближайшем пункте раздельного сбора отходов.