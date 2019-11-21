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Природа

Как начать переход к zero waste и не сдаться

Фаина Муршудова
21 ноября 2019
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BambooLove
Вам наверняка кажется, что для перевода своей жизни в формат zero waste нужны огромные вложения сил, средств и времени. Однако это не совсем так. Начните менять свою жизнь и целую планету к лучшему с малого: вам обязательно понравится!

Откажитесь от пластиковых пакетов

Просто не покупайте их. Вместо этого приобретите для походов в магазин тканевые сумки и мешочки. Они есть разных размеров и с разным дизайном, поэтому даже могут стать (если уже не стали) стильным элементом гардероба. Возьмите их с собой и упакуйте в них фрукты, овощи и остальные продукты: они не занимают много места и почти невесомые. Это совсем несложно, но внесёт огромный вклад в здоровье нашей планеты.

Поменяйте средства личной гигиены

Пластиковые зубные щётки трудно переработать из-за их размера, так же как и бритвы, а найти пункт переработки твёрдого пластика в своём городе бывает непросто. Но альтернатива всегда есть! Например, пластиковую щётку можно заменить на бамбуковую от BambooLove. Почему это лучше? Бамбук — самое быстрорастущее растение на планете, всего за 24 часа он может вырасти на целый метр! Если вы волнуетесь о животных, питающихся бамбуком, бояться нечего: производство использует особые сорта растения, которые животные не едят. Как избавиться от использованных щёток? Удалите из нее щетинки с помощью плоскогубцев и выбросьте их, а ручку закопайте на улице. Максимум через год она разложится, скорость зависит от климата. И даже не нужно искать пункты переработки.

Что касается бритвы, приобретите железную бритву со сменными лезвиями. Это не дороже, чем упаковка пластиковых станков. А главное, эти бритвы можно сдать на переработку в ближайшем пункте раздельного сбора отходов.

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BambooLove

Напитки

Приобретите многоразовую бутылку для воды и термос для кофе (например, BambooLove предлагает вот такой). Это позволит вам не только помочь природе (а в среднем человек выбрасывает около 500 стаканчиков в год), но и здорово сэкономить на покупке воды и кофе, если вы будете брать их из дома. То же самое касается пластиковых трубочек: есть альтернативы в виде бамбуковых или металлических трубочек.

Откажитесь от губки для мытья посуды

Во-первых, губки не перерабатываются. Во-вторых, часто они содержат в составе триклозан, который борется с бактериями, но нарушает природную экосистему, попадая в почву или океан. Замените губку деревянной щёткой: она лучше отмывает посуду от присохших остатков еды, её легче вымыть, поэтому она не становится сборищем бактерий, она служит дольше и не загрязняет планету.

Найдите хорошие рынки в своём городе

Чаще всего мы приобретаем продукты в пластиковой упаковке. Если вам удастся найти что-то на полках супермаркета не в пластике, можете считать себя счастливчиком. Однако почему бы не закупаться хотя бы раз в неделю на рынке? Свежие фермерские продукты намного полезнее для вас и ваших близких, чем продукты неизвестного происхождения, упакованные в пластик. Не забудьте с собой свою тару и холщовые сумки! Более того, иногда на рынке можно найти продукты дешевле, чем они стоят в супермаркетах.

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BambooLove

Попробуйте сделать косметику сами

Средства для ухода зачастую упакованы в пластик, но проблема не только в этом: отходы бьюти-производства отнюдь не полезны для природы. Попробуйте сделать косметику дома: поверьте, это не так сложно, как кажется. С помощью кокосового масла, например, можно сделать практически всё: уход за кутикулой, укладку для волос, увлажнить волосы, вернуть лицу здоровый цвет, увлажнить кожу, снять макияж или использовать вместо блеска для губ. В интернете множество информации о том, как использовать кокосовое масло и где его достать. Это интересно, а главное — безопасно (если, конечно, у вас нет аллергии).

То же касается и моющих средств. В большинстве случаев их можно заменить содой, уксусом, горчицей. Эти натуральные вещества также отлично справляются с дезинфицированием поверхностей и их очисткой от грязи. Они безопасны для детей и не вызывают аллергию.

Ватные палочки, диски, спонжи

Эти предметы мы используем ежедневно, и всё это не перерабатывается и даже может содержать вещества, опасные для природы. Бамбук в этом плане вновь выручает — существуют аналоги всех этих вещей.

Откажитесь от фаст-фуда

Если вред для собственного здоровья не останавливает вас от покупки такой еды, подумайте о природе: чаще всего фаст-фуд обёрнут в кучу пластиковой упаковки и подаётся вместе с пластиковыми приборами. Просто не покупайте такую еду. Если вы всё-таки не можете отказаться от фаст-фуда, отказывайтесь от пластиковых приборов (ведь благодаря BambooLove у вас есть свои) и просите упаковать еду в вашу тару.

Попробуйте внедрить в свою жизнь хотя бы один из этих советов. Даже маленький вклад в итоге будет большим делом для нашей природы.