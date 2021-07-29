Как некоторые ящерицы дышат под водой

Бочча и его коллеги отправились в Коста-Рику в 2017 году в поисках анолов с пузырьковыми головками. Ученые ловили их ночью во время сна, чтобы ящерицы не подвергались сильному стрессу.

В общей сложности они собрали 300 анолов, после чего осторожно окунули каждую ящерицу в емкости с речной водой. Исследователи обнаружили, что ящерицы дышат под водой с помощью пузырька на мордочке. Одна из рептилий находилась под водой 18 минут.

Ученые считают, что за образование пузырька воздуха ответственна водоотталкивающая кожа ящериц. Когда рептилия ныряет в воду, тонкий слой воздуха может попасть на ее кожу. Когда ящерица выдыхает, воздух выходит через ноздри и расширяет захваченный слой воздуха. Таким образом, ящерица могла бы использовать свои легкие для управления размером пузыря.