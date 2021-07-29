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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Как некоторые ящерицы дышат под водой

National Geographic Россия
29 июля 2021
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Фото: Lindsey Swierk
В этом им помогают пузырьки на мордочках.

Новое исследование показало, что пузырьки воздуха на мордах некоторых аноловых ящериц в Коста-Рике позволяют рептилиям долго дышать под водой. С помощью такой техники ящерицы могут находиться под водой до 20 минут.

«Любой, кто столкнулся с одной из этих ящериц, может сказать вам, что они ныряют под воду, когда чувствуют угрозу. Но как ящерицы так долго остаются под водой, до сих пор оставалось загадкой», – Крис Бочча, ведущий автор исследования из Королевского университета в Кингстоне.

Бочча и его коллеги отправились в Коста-Рику в 2017 году в поисках анолов с пузырьковыми головками. Ученые ловили их ночью во время сна, чтобы ящерицы не подвергались сильному стрессу.

В общей сложности они собрали 300 анолов, после чего осторожно окунули каждую ящерицу в емкости с речной водой. Исследователи обнаружили, что ящерицы дышат под водой с помощью пузырька на мордочке. Одна из рептилий находилась под водой 18 минут.

Ученые считают, что за образование пузырька воздуха ответственна водоотталкивающая кожа ящериц. Когда рептилия ныряет в воду, тонкий слой воздуха может попасть на ее кожу. Когда ящерица выдыхает, воздух выходит через ноздри и расширяет захваченный слой воздуха. Таким образом, ящерица могла бы использовать свои легкие для управления размером пузыря.

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Если ящерица вдыхает воздух в этих пузырьках, то со временем уровень кислорода в них должен снизиться. Установка небольшого кислородного датчика в пузырьки вокруг морды погруженных ящериц подтвердила, что уровень кислорода медленно падает, когда ящерицы дышат.

Исследователи рассчитывают продолжить изучение этой новооткрытой способности ящериц. Они подозревают, что подобным образом под водой могут находиться и другие рептилии, однако пока этого никто не видел.

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