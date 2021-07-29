Как некоторые ящерицы дышат под водой

Новое исследование показало, что пузырьки воздуха на мордах некоторых аноловых ящериц в Коста-Рике позволяют рептилиям долго дышать под водой. С помощью такой техники ящерицы могут находиться под водой до 20 минут.
Бочча и его коллеги отправились в Коста-Рику в 2017 году в поисках анолов с пузырьковыми головками. Ученые ловили их ночью во время сна, чтобы ящерицы не подвергались сильному стрессу.
В общей сложности они собрали 300 анолов, после чего осторожно окунули каждую ящерицу в емкости с речной водой. Исследователи обнаружили, что ящерицы дышат под водой с помощью пузырька на мордочке. Одна из рептилий находилась под водой 18 минут.
Ученые считают, что за образование пузырька воздуха ответственна водоотталкивающая кожа ящериц. Когда рептилия ныряет в воду, тонкий слой воздуха может попасть на ее кожу. Когда ящерица выдыхает, воздух выходит через ноздри и расширяет захваченный слой воздуха. Таким образом, ящерица могла бы использовать свои легкие для управления размером пузыря.
Если ящерица вдыхает воздух в этих пузырьках, то со временем уровень кислорода в них должен снизиться. Установка небольшого кислородного датчика в пузырьки вокруг морды погруженных ящериц подтвердила, что уровень кислорода медленно падает, когда ящерицы дышат.
Исследователи рассчитывают продолжить изучение этой новооткрытой способности ящериц. Они подозревают, что подобным образом под водой могут находиться и другие рептилии, однако пока этого никто не видел.