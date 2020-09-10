Как образуется пустынный загар горных пород

Как это ни удивительно, но загар может быть не только у людей, но и у горных пород. Его называют пустынным загаром, и образуется он совсем не так, как загар на коже человека.

Пустынный загар можно увидеть на скалах и обломках горных пород, которые в изобилии разбросаны в каменистых и глинистых пустынях. Обычно он представляет собой тонкую блестящую пленку темно-коричневого или черного цвета.

А получают свой «загар» горные породы следующим образом. Дело в том, что пустынный загар состоит в основном из частиц глины, окислов железа и марганца, которые, в свою очередь, выделяются на поверхность из пород при попеременном увлажнении и высыхании, а также резкой смене температур в течение суток.

Несмотря на то что пустынный загар имеет высокую концентрацию марганца и железа, сегодня он почти никак не используется людьми. Однако ранее некоторые индейские племена создавали петроглифы на имеющих пустынный загар скальных поверхностях, соскабливая и скалывая с них это темное покрытие.

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