Как образуются странные неподвижные облака над Трансантарктическими горами

Немногим людям удавалось воочию наблюдать за странными, зависшими в небе облаками, ареал которых ограничен на севере ледником Пристли и на юге ледником Ривз. Ученые, работавшие в рамках операции NASA «Ледяной мост», сфотографировали это явление возле горы Дискавери в 2013 году и над ледяной шапкой Пенни в 2015 году.

Теперь прибор дистанционного зондирования Operational Land Imager (OLI) на борту американского спутника Landsat 8 получил новые изображения облаков с мягкими краями, парящих над хребтом Эйзенхауэра в Трансантарктических горах Антарктиды.

Эти облака имеют признаки лентикулярных облаков. Их появление свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги.