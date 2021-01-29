Как образуются странные неподвижные облака над Трансантарктическими горами

Немногим людям удавалось воочию наблюдать за странными, зависшими в небе облаками, ареал которых ограничен на севере ледником Пристли и на юге ледником Ривз. Ученые, работавшие в рамках операции NASA «Ледяной мост», сфотографировали это явление возле горы Дискавери в 2013 году и над ледяной шапкой Пенни в 2015 году.
Теперь прибор дистанционного зондирования Operational Land Imager (OLI) на борту американского спутника Landsat 8 получил новые изображения облаков с мягкими краями, парящих над хребтом Эйзенхауэра в Трансантарктических горах Антарктиды.
Эти облака имеют признаки лентикулярных облаков. Их появление свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги.
Лентикулярные облака образуются, когда воздух выдувается вверх и через горную гряду. Перевалив через гору, воздух спускается до прежнего уровня. В это время он разогревается и облако испаряется. Но он может проскочить и дальше, в результате чего воздух вновь поднимется вверх и сформирует еще одно лентикулярное облако. Это может привести к появлению цепочки облаков, простирающихся далеко за границы горной гряды. В данном случае горной грядой выступает хребет Эйзенхауэра.
Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер. Причина в том, что в волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе на одном месте.
Лентикулярные облака непросто заметить над горами Антарктиды со спутников из-за белого цвета над белой поверхностью. В данном случае изображение OLI было улучшено инфракрасным светом, чтобы отделить белые облака от белого снега и льда внизу. Облака также отбрасывали округлые тени на пейзаж.
Узнайте, как движутся облака на Марсе.