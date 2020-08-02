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Природа

Общественный ткач строит самые большие в мире гнезда. Как ему это удается?

Анастасия Баринова
02 августа 2020
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Фото: Harald Süpfle/Wikipedia
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Фото: Brian Ralphs/Flickr.com
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Фото: Jeppestown/Flickr.com
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Фото: Steve Glasgow/Flickr.com
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Фото: Thomas Schoch/Wikipedia
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Фото: Vernon Swanepoel/Flickr.com
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Фото: Bernard Dupont/Flickr.com
Небольшая 14-сантиметровая птица, обыкновенный общественный ткач строит гнезда, достигающие 8 метров в длину. Ученые узнали, как организована коллективная работа по возведению подобной конструкции.

Обыкновенный общественный ткач (Philetairus socius) обитает в саваннах Ботсваны, Намибии и ЮАР. Непримечательная с виду птица с бледно-коричневым оперением известна тем, что строит самые большие гнезда в мире: 8 метров в длину и 2 метра в высоту. Эта конструкция, напоминая гигантские стога сена, объединяет от 300 до 500 отдельных гнезд, в которых проживают сотни представителей нескольких поколений.

Огромный птичий «дом» хорошо структурирован: более теплые внутренние гнезда используются птицами для ночевок, тогда как внешние, остывая за ночь, являются местом дневного отдыха в тени и прохладе. В течение дня температура в них держится на уровне +7... +8 ºC притом, что снаружи может быть до +33 ºC.

Совместное проживание большого количества особей требует строгой организации и разделения функций. В ходе одной из экспедиций National Geographic международная группа ученых изучала социальное поведение обыкновенных общественных ткачей. Орнитологи обнаружили, что основным методом поддержания в колонии порядка являются принуждение и угрозы.

Как и в любом коллективе, в стае этих птиц есть более и менее трудолюбивые особи. «Лентяи» пытаются воспользоваться плодами чужого труда – например, вместо того, чтобы найти и принести солому, необходимую для строительства и ремонта гнезда, они воруют ее у соседей. Некоторые пытаются захватить чужое гнездо, и, кроме того, не все хотят заниматься возведением общих конструкций, ограничиваясь лишь оборудованием своего уютного жилища.

Для того, чтобы пресечь подобное поведение, ткачи практикуют агрессию: замеченная в воровстве особь изгоняется из гнезда. Нарушителя гонят настолько далеко, насколько возможно. Но оказавшись одни, вдали от своей стаи, ткачи становятся легкой добычей для хищников. «Раскаявшись», они возвращаются обратно и трудятся даже усерднее, чем «законопослушные» сородичи.

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