Общественный ткач строит самые большие в мире гнезда. Как ему это удается?

Совместное проживание большого количества особей требует строгой организации и разделения функций. В ходе одной из экспедиций National Geographic международная группа ученых изучала социальное поведение обыкновенных общественных ткачей. Орнитологи обнаружили, что основным методом поддержания в колонии порядка являются принуждение и угрозы.

Как и в любом коллективе, в стае этих птиц есть более и менее трудолюбивые особи. «Лентяи» пытаются воспользоваться плодами чужого труда – например, вместо того, чтобы найти и принести солому, необходимую для строительства и ремонта гнезда, они воруют ее у соседей. Некоторые пытаются захватить чужое гнездо, и, кроме того, не все хотят заниматься возведением общих конструкций, ограничиваясь лишь оборудованием своего уютного жилища.

Для того, чтобы пресечь подобное поведение, ткачи практикуют агрессию: замеченная в воровстве особь изгоняется из гнезда. Нарушителя гонят настолько далеко, насколько возможно. Но оказавшись одни, вдали от своей стаи, ткачи становятся легкой добычей для хищников. «Раскаявшись», они возвращаются обратно и трудятся даже усерднее, чем «законопослушные» сородичи.