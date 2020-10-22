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Природа

Как охотится шестиглазый песочный паук – один из самых ядовитых пауков в мире

Идея публикации: Инна Варюхина
22 октября 2020
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Шестиглазый песочный паук и его жертва
Без пищи он способен прожить целый год!

Этот паук обитает в Африке и Южной Америке. Можно сказать, что шестиглазый песочный паук (Sicarius hahni) — живое ископаемое, ведь он заселил эти континенты, когда те ещё не разделились.

Любопытно, что пауки, которые живут в африканской пустыне Намиб, имеют более концентрированный и сильный яд, чем их сородичи, занимающие западное побережье Южной Америки. Тем не менее встреча с любым из этих подвидов пауков может закончиться для человека потерей конечностей или смертью.

Так, зафиксировано всего два случая нападения шестиглазого песочного паука на человека и оба со смертельным исходом. Однако это животное избегает людей, и поэтому вероятность встретить его крайне мала.

Кроме того, что этот паук — одно из опаснейших существ в мире, он также интересен тем, что вовсе не плетет паутину. Для того, чтобы поймать добычу, он использует маскировку. Быстро перебирая лапками, он зарывается в песок. К крошечным волоскам на его тельце тут же прилипают песчинки, и этот паук становится практически невидимым для насекомых и скорпионов, которые составляют его рацион. Но даже в случае неудачной охоты этот паук сможет прожить без пищи и воды целый год.

Узнайте, как на берегу Финского залива появилась инсталляция из пластикового мусора.

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