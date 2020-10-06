Как охотятся дьявольские скаты: видео от морских шпионов

Мобулы – это гигантские скаты, которых часто именуют «летающими» за их способность выпрыгивать из воды и, размахивая плавниками, находиться какое-то время в воздухе. Тело животного напоминает ромб, который образуют напоминающие крылья грудные плавники и голова. Длина тела может достигать 5,2 метров. Своим размером эти скаты уступают только представителям рода манта, которые вырастают до семи метров. Манты, как и мобулы, относятся к «летающим» орляковым скатам.

Видео является частью проекта телеканала BBC «Spy in the Wild». Съёмка ведется непосредственно из гущи событий: к животным отправляют роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съёмку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.

В этот раз одним из шпионов был дрон-пеликан, прямо перед клювом которого из воды эффектно выпрыгивали десятки и сотни морских скатов, величественно взмахивая плавниками, будто крыльями. Зачем именно мобулы так отчаянно рвутся в небо, выпрыгивая из морских волн снова и снова, никто не знает. Высказывались предположения, что так они пытаются привлечь внимание потенциальных партнеров или же сообщают об обнаружении пищи.

Скаты один за другим выпрыгивают из воды: они изо всех сил хлопают плавниками, будто пытаясь подольше удержаться в воздухе, а потом плюхаются обратно, ударяясь животом об воду. Некоторые умудряются кувыркнуться «в полете». С воздуха пеликан-шпион, опустившийся почти к самой поверхности воды, снимает впечатляющую картину: вода чуть ли не бурлит от тысяч скатов, плывущих вплотную друг к другу – яблоку негде упасть.