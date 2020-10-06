Как охотятся дьявольские скаты: видео от морских шпионов

Мобулы – это гигантские скаты, которых часто именуют «летающими» за их способность выпрыгивать из воды и, размахивая плавниками, находиться какое-то время в воздухе. Тело животного напоминает ромб, который образуют напоминающие крылья грудные плавники и голова. Длина тела может достигать 5,2 метров. Своим размером эти скаты уступают только представителям рода манта, которые вырастают до семи метров. Манты, как и мобулы, относятся к «летающим» орляковым скатам.
Видео является частью проекта телеканала BBC «Spy in the Wild». Съёмка ведется непосредственно из гущи событий: к животным отправляют роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съёмку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.
В этот раз одним из шпионов был дрон-пеликан, прямо перед клювом которого из воды эффектно выпрыгивали десятки и сотни морских скатов, величественно взмахивая плавниками, будто крыльями. Зачем именно мобулы так отчаянно рвутся в небо, выпрыгивая из морских волн снова и снова, никто не знает. Высказывались предположения, что так они пытаются привлечь внимание потенциальных партнеров или же сообщают об обнаружении пищи.
Скаты один за другим выпрыгивают из воды: они изо всех сил хлопают плавниками, будто пытаясь подольше удержаться в воздухе, а потом плюхаются обратно, ударяясь животом об воду. Некоторые умудряются кувыркнуться «в полете». С воздуха пеликан-шпион, опустившийся почти к самой поверхности воды, снимает впечатляющую картину: вода чуть ли не бурлит от тысяч скатов, плывущих вплотную друг к другу – яблоку негде упасть.
Однако не менее зрелищная съемка ведется в самой гуще событий – точнее, в самой гуще скатов. Там уже находится второй шпион – роботизированная мобула, которая может подобраться к своим живым собратьям ближе, чем любой дайвер-оператор. В морском сумраке сотни «дьявольских скатов», как прозвали мобул, проплывают мимо. Эти животные являются фильтраторами, то есть их рацион состоит из зоопланктона и мелких рыб.
В процессе съемки удается запечатлеть процесс, который никогда ранее не попадал на камеру: в процессе охоты скаты сближаются друг с другом, образую завихряющуюся воронку, в центре которой находится скопление планктона – хрящевым рыбам остается только сужать круг и устраивать пир на ходу. Когда скаты кормятся у поверхности воды, они используют другую тактику, синхронно делая волнообразные движения и ныряя глубже друг за другом, ряд за рядом.
И, конечно же, в какой-то момент они снова начинают выпрыгивать из воды. «Все побежали, и я побежал», – решает наш скат-шпион, и тоже прыгает ввысь вслед за остальными.
Посмотрите, как шпион-квокка следит за семейством собратьев.