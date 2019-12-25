Как опоссумы зверей от паразитов избавляют

Природоохранная организация Opossum Awareness & Advocacy ведет просветительную работу, объясняя, что от этих животных пользы гораздо больше, чем вреда. Недавно были опубликованы доказательства этого – снимок с фотоловушки. На фото опоссум удаляет клеща прямо с морды оленя: это прекрасная демонстрация симбиотических отношений между двумя разными видами, которые научились сосуществовать и помогать друг другу.



Экологи напоминают, что эти членистоногие входят в основной рацион опоссумов. Они нередко ловят паразитов прямо на теле его носителя. Специалисты подсчитали, что каждый опоссум съедает до 5000 клещей за сезон, а это означает, что они вносят огромный вклад в снижение уровня заболеваемости болезнью Лайма, энцефалита и других заболеваний, которыми клещи заражают животных и людей.

Кроме того, опоссумы – санитары дикой природы. Они охотятся на мышей, также распространяющих опасные инфекции, на змей, слизняков и садовых вредителей. Они даже не относятся к грызунам, которых многие не любят: это самостоятельный отряд млекопитающих. А по чистоплотности их можно сравнить с кошками: они ухаживают за собой подобным образом.



Хотя опоссумы стараются выглядеть пугающе, распахивая широкую зубастую пасть перед противником, их самих легко напугать, и тогда они не сражаются, а просто притворяются мертвыми, впадая в танатоз. Но как многие дикие звери, они переносят блох, паразитов и инфекции, поэтому их не следует забирать с улицы в качестве домашних питомцев, а при встрече в дикой природе не следует к ним приближаться.