Как осьминоги «подружились» с морским мусором

Они часто предпочитают его раковинам и кораллам.

Мусор в океане стал настолько повсеместным, что осьминоги все чаще используют разные его типы в качестве укрытия вместо привычных раковин и кораллов. Систематический обзор подводных фотографий и видео со всего мира выявил 24 вида головоногих моллюсков, живущих в морском мусоре.

В течение многих лет дайверы и ученые наблюдали, как осьминоги откладывают яйца на морской пластик или брошенные рыболовные снасти. Некоторые из этих умных существ даже были пойманы за использованием стеклянных бутылок, керамических горшков, металлических труб, ржавых банок или пластиковых стаканчиков для создания жилища.

Несмотря на то, что осьминоги используют пластик и другой мусор себе на пользу, ученые опасаются, что они могут стать слишком зависимыми от него. Например, в местах, где туристы забирают с собой морские раковины со дна в качестве сувениров, для головоногих моллюсков вопрос выживания будет стоять особенно остро.

«Любой очевидный положительный эффект такого процесса может также иметь несколько пагубных и косвенных последствий», – авторы исследования из Федерального университета Рио-Гранде в Бразилии.

Например, какие-то виды мусора могут подвергнуть осьминогов воздействию токсичных химических веществ или тяжелых металлов. Одна из фотографий, полученных в ходе исследования, показывает осьминога, цепляющегося за сильно изношенный аккумулятор, который считается особо опасным для окружающей среды. Также вызывает беспокойство, что осьминоги могут запутаться в пластике или получить травмы от острых краев.

Авторы отмечают, что некоторые недавно описанные виды, такие как карликовый осьминог в Бразилии (Paroctopus cthulu), вообще были замечены исключительно в таких мусорных жилищах. Подтвержденных сведений о том, что этот вид использует в качестве убежища естественные предметы, такие как морские ракушки, нет – вероятно, из-за нехватки этого материала в окружающей среде.

Вместо них карликовые осьминоги в Бразилии обустраивают для жилья пивные банки, которые туристы выбрасывают с прогулочных лодок. Когда добровольцы-дайверы в этом регионе спускаются в воду для сбора мусора, они часто не подозревают, что в подбираемых ими банках могут прятаться осьминоги.

Всего авторам текущего обзора удалось собрать 261 фото и видеозапись, на которых осьминоги взаимодействуют с морскими отходами. Большинство фотографий и видео были собраны в социальных сетях с разрешения авторов, но некоторые из них также были предоставлены учеными и морскими исследовательскими институтами.

Благодаря кадрам с дистанционно управляемых транспортных средств, исследователи обнаружили, что даже глубоководные осьминоги в Средиземном море используют в своих целях затонувший мусор – такое было зафиксировано впервые.

Авторы обнаружили, что количество записей о взаимодействии осьминогов и мусорных отходов за последние несколько лет увеличилось, причем большинство записей были сделаны в период с 2018 по 2021 год. Это может быть связано с тем, что подводные фотографии сейчас делать легче, чем когда-либо, но также может быть признаком того, что проблема морских отходов становится все серьезнее.

Авторы ожидали, что пластик будет наиболее часто используемым осьминогами материалом, но на самом деле чуть более 40 процентов взаимодействий головоногих моллюсков приходилось на стеклянные бутылки, которые в основном использовались в качестве убежища. Стекло легко разбить, но оно и легче тонет, что делает его более привлекательным для обитателей морского дна. Кроме того, из-за узких горлышек хищникам гораздо труднее проникнуть внутрь такого убежища.

Океан пластика: большие проблемы от мелкого мусора читать

В обзоре наиболее часто регистрируемым видом, взаимодействующим с отходами, оказался кокосовый осьминог (Amphioctopus marginatus). Этот вид назван так, потому что часто он прячется под скорлупой оказавшихся на морском дне кокосовых орехов.

Исследователи отмечают, что раковины в море стали настолько редкими, а мусор – настолько распространенным, что осьминогам часто приходиться конкурировать друг с другом за искусственное убежище.