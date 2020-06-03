Как по вине человека изменились базовые инстинкты животных

Биологи из Викторианского университета в Канаде рассмотрели связи между различными звеньями «пищевой цепочки» в животном мире. Они выдвинули теорию о том, что с уничтожением крупных хищников их потенциальные жертвы стали смелее, начав активнее питаться и размножаться. Это в свою очередь запустило целый каскад изменения численности всех обитающих на данной территории видов.

Теория была проверена на примере енотов, обитающих в канадском национальном парке Галф-Айлендс (Gulf Islands); результаты исследования опубликованы в журнале Nature. На этой территории человек давно уничтожил медведей и других суперхищников. После исчезновения угрозы быть съеденными местные еноты концептуально поменяли модель своего поведения: теперь им не нужно скрываться, и они охотятся на рыбу и крабов в светлое время суток. Между тем еноты в дикой природе являются ночными охотниками.

Биологи решили вернуть енотам страх перед хищниками и установили возле водоемов несколько аудиопроигрывателей, откуда доносились различные звуки: к первой группе относились собаки и другие животные, способные напасть на енотов, ко второй — конкуренты за пищевые ресурсы (ластоногие). Реакцию на это фиксировали видеокамеры.

Выяснилось, что конкуренты енотов не интересуют, тогда как потенциальный риск быть съеденным сразу же изменил их поведение. Еноты стали проводить на берегу на 66% меньше времени, и уже через месяц численность водных обитателей заметно выросла. Крабов, в зависимости от вида, стало больше на 60-97%, а рыбы — на 81%. Одновременно в воде уменьшилось количество водорослей, которыми питаются рыбы.

Ученые подчеркивают важность возвращения в экосистему естественных врагов енотов — крупных хищников. Как пример также приводится Йеллоустонский национальный парк, где с уничтожением волков выросло число оленей, которые стали активнее поедать растительность, что, в свою очередь, отразилось на рационе медведей гризли.