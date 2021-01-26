Как посадка деревьев может навредить природе, или 10 правил восстановления лесов

Посадка на больших площадях лишь нескольких неместных видов может вытеснить диких животных, уменьшить количество углерода, хранящегося в почвах и лесах, и уменьшить площадь земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, что потенциально может вызвать еще большее обезлесение в других местах.

Но естественное восстановление лесов обходится дешевле и может создать в 40 раз больший потенциал для хранения углерода, чем плантации, а выбор правильных деревьев и мест для посадки может помочь восстановить природу и повысить уровень жизни людей.

10 золотых правил команды, изложенных в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology, в первую очередь сосредоточены на защите существующих лесов, ставя в центр проектов местных жителей и по возможности используя естественное отрастание деревьев.