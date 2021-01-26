Как посадка деревьев может навредить природе, или 10 правил восстановления лесов

Новое исследование показало, что посадка деревьев может нанести вред окружающей среде, если будет выбран неправильный вид растения или место посадки. Ученые надеются, что их правила будут приняты всеми странами в этом десятилетии и помогут восстановить драгоценные леса таким образом, чтобы принести пользу как людям, так и всей планете.
Исследователи из Королевских ботанических садов Кью (RBG Kew) и Botanic Gardens Conservation International (BGCI) призывают использовать подход «правильное дерево в правильном месте», чтобы восстановление лесов принесло пользу людям и планете.
Посадка на больших площадях лишь нескольких неместных видов может вытеснить диких животных, уменьшить количество углерода, хранящегося в почвах и лесах, и уменьшить площадь земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, что потенциально может вызвать еще большее обезлесение в других местах.
Но естественное восстановление лесов обходится дешевле и может создать в 40 раз больший потенциал для хранения углерода, чем плантации, а выбор правильных деревьев и мест для посадки может помочь восстановить природу и повысить уровень жизни людей.
10 золотых правил команды, изложенных в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology, в первую очередь сосредоточены на защите существующих лесов, ставя в центр проектов местных жителей и по возможности используя естественное отрастание деревьев.
10 золотых правил:
1. Всегда предпочтительнее сохранять леса в их первоначальном состоянии
Неповрежденные старые леса лучше поглощают углерод и более устойчивы к пожарам, штормам и засухе.
2. Поставьте местных жителей в центр проектов по посадке деревьев
Исследования показывают, что привлечение местных сообществ к участию является ключом к успеху проектов по посадке деревьев. Часто от ухода за лесом в будущем больше всего выигрывают местные жители.
3. Максимальное восстановление биоразнообразия для достижения нескольких целей
Лесовосстановление должно преследовать несколько целей, включая защиту от изменения климата, улучшение сохранения и обеспечение экономических и культурных выгод.
4. Выберите подходящий участок для лесовосстановления
Сажайте деревья на территориях, которые исторически были засажены деревьями, но пришли в упадок, вместо того, чтобы использовать другие естественные места обитания, такие как луга или заболоченные земли.
5. По возможности используйте естественное лесовосстановление
Дать деревьям вырасти естественным путем может быть дешевле и эффективнее, чем сажать деревья.
6. Выбирайте те виды деревьев, которые максимизируют биоразнообразие
Когда необходима посадка деревьев, выбор правильных деревьев имеет решающее значение. Ученые советуют использовать смесь видов деревьев, которые естественным образом встречаются в этой местности, в том числе некоторые редкие виды и деревья, имеющие экономическое значение, но избегать деревьев, которые могут стать инвазивными.
7. Убедитесь, что деревья устойчивы к изменению климата
Используйте семена деревьев, которые подходят для местного климата и того, как он может измениться в будущем.
8. Планируйте заранее
Спланируйте, как получить семена или деревья, работая с местными жителями.
9. Учитесь на практике
Совместите научные знания с местными знаниями. В идеале перед посадкой большого количества деревьев следует проводить мелкомасштабные испытания.
10. Сделайте это рентабельным
Устойчивость повторной посадки деревьев зависит от источника дохода для всех заинтересованных сторон, включая самых бедных.
Пол Смит, генеральный секретарь BGCI, сказал, что 10 правил подчеркивают, что посадка деревьев является очень сложной задачей.
«Не существует универсального и простого решения для успешной инициативы по лесовосстановлению, учитывая необычайное разнообразие деревьев, типов леса и уникальную культурную и экономическую среду, в которой находится каждый лес. Тем не менее, есть успешные примеры, из которых мы можем извлечь уроки и развить успех дальше, чтобы повысить общественный и частный интерес к этой теме», — заключает Смит.