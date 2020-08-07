Как появилась знаменитая Пещера кристаллов под городом Найка

На глубине 300 метров под мексиканским городом Найка расположена уникальная пещера. В ней находится множество гигантских кристаллов селенита, что создает поистине сказочную картину. Самый крупный из них имеет массу 55 тонн и высоту 11 метров.

Кристаллы начали формироваться несколько миллионов лет назад. Поскольку под пещерой находится магматический очаг, магма нагревала подземные воды, которые в то же время насыщались минеральными веществами (например, гипсом). Этот раствор находился в пещере в течение сотен тысяч лет, и его температура не опускалась ниже 54-58 °C. Всё это создало идеальные условия для того, чтобы кристаллы выросли до гигантских размеров.

Первый зал пещеры обнаружили в 1910 году на глубине 120 метров и назвали его «Пещера мечей». В нем находятся прозрачные кристаллы, не превышающие одного метра в высоту. Считается, что здесь температура опустилась гораздо раньше, чем в других залах, вследствие чего рост кристаллов прекратился. Через 90 лет открыли другой зал, получивший название «Пещера кристаллов». Он имеет форму подковы, а его своды и стены сплошь покрыты пучками массивных кристаллов. В 2009 году был обнаружен третий зал — «Ледовый дворец», где кристаллы несколько меньше и тоньше, чем в предыдущих.

Пещера привлекает не только спелеологов, но и биологов: в микроскопических трещинах её гигантских кристаллов сохранились древние бактерии.

Температура в пещере зачастую достигает 48 °C, а влажность – 90-99%. Таким образом находиться в ней возможно лишь в специальном снаряжении.

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