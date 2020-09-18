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Природа

Как появился Стеклянный пляж Форт-Брагг

Дарья Серединская
18 сентября 2020
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Обнаружив необычные камешки, туристы часто забирают их домой в качестве сувениров, несмотря на то, что это официально не разрешено
В калифорнийском городе Форт-Брагг есть пляж, покрытый тысячами стеклянных камешков.

История Стеклянного пляжа начинается в XX веке, когда жители соседнего города стали выбрасывать на пляж бытовые отходы — старую бытовую технику, автомобили, стекла. Местные жители считали это место свалкой.

Но в 1967 году городские власти закрыли пляж. После этого здесь долгое время проводились различные программы по очистке, чтобы исправить причиненный вред природе. А в течение следующих нескольких десятилетий волны полировали оставшиеся на берегу осколки стекол, превращая их в маленькие цветные камешки.

Сегодня пляж, усыпанный тысячами разноцветных «стекляшек», относится к национальному парку МакКеррихер и является популярной достопримечательностью в городе.

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