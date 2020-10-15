Как появляется красный снег

Наряду с теплолюбивыми водорослями существуют и те, что предпочитают низкую температуру. Обитая, казалось бы, в неблагоприятных условиях, эти водоросли столь интенсивно размножаются, что своей массой окрашивают поверхность снега.

Возникновению явления, названного «красным снегом», чаще всего способствует хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis), клетки которой густо заполнены красным пигментом. Большую часть времени она находится в состоянии покоя, но при оттаивании снега водоросль начинает очень быстро размножаться. Молодая водоросль какое-то время остается зеленой и только со временем приобретает кровяно-красный или темно-малиновый цвет. Любопытно, что снег, окрашенный этими водорослями, приобретает специфический, напоминающий арбузный, вкус.

Иногда «красный снег» покрывает огромные площади. Так, в горах Карачая, на перевале Басса на высоте 3000 м над уровнем моря, в 1929 году было обнаружено красное поле в несколько квадратных километров. Это явление также можно встретить в других горных областях Земли или в высоких широтах, например, на Северном Урале, в Арктике, на Земле Франца-Иосифа.

Помимо вышеназванной «снежной» водоросли, существует ещё множество других, от которых снег может приобрести зеленую, голубую, бурую или черную окраску. В настоящее время известно свыше 350 видов таких водорослей.

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