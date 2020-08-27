Как появляется лунная радуга

Как это ни удивительно, но ночью тоже можно увидеть радугу, и, конечно же, она появляется благодаря свету Луны, а не Солнца. Это редкое атмосферное оптическое явление привлекало внимание людей с давних времен. О нем, например, упоминает ещё древнегреческий философ Аристотель в своем труде «Метеорологика».

Лунная радуга обычно видится белой, в отличие от дневной, но на самом деле она тоже разноцветная. Дело в том, что ночью при луне свет слишком слабый для того, что возбудить фоторецепторы глаза, и потому человеку сложно разглядеть цвета лунной радуги. К тому же, лунная радуга гораздо бледнее, чем дневная, ведь Луна испускает меньше света, чем Солнце.

Как правило, наиболее яркую лунную радугу можно увидеть при полной луне или фазе луны, близкой к полной. Такая радуга появляется на темном небе и в условиях, когда луна находится невысоко на небе. И, кроме того, необходимо, чтобы свет луны отражался от капель воды (обычно дождя или водопада).

В мире немного мест, где часто можно наблюдать лунную радугу. Нередко лунную радугу видят над водопадом Камберленд в США, с горного хребта Заилийский Алатау, что на северо-западе Тянь-Шаня, близ водопада Виктория в Южной Африке и на полуострове Ямал. Также довольно часто это явление можно видеть на территории Йосемитского национального парка в США, где находится много водопадов.

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