Как превратить две радуги в четыре

В апреле 2015 года в Нью-Йорке прошла сильная гроза, окрасившая небо цветами радуги — многие очевидцы тут же бросились фотографировать эту красоту. При этом одна из пользователей Twitter, Аманда Кертис, разместила на своей странице снимок сразу с четырьмя отдельными разноцветными дугами. Изображение, разлетевшись по Сети, стало «вирусным»: так называемая четверная радуга — редчайшее явление природы.

Напомним, радуга появляется в результате отражения и преломления солнечных лучей во множестве мелких капелек воды, взвешенных в воздухе: белый свет разделяется на серию цветов от наружного красного до внутреннего фиолетового. Поймать с одного угла зрения сразу четыре радуги можно лишь при определенных условиях: в частности, небо должно быть достаточно темным, а в облаках должно быть сразу несколько просветов. При этом каждая следующая радуга выглядит бледнее, чем предыдущая. Именно такую картину можно видеть на снимке, сделанном в 2011 году в Германии. А на фотографии из Нью-Йорка дуги достаточно яркие, и многие задавались вопросом, не фотошоп ли это.

Сомнение также порождал тот факт, что свидетелями необычного явления в крупнейшем городе США были тысячи людей — а фото четырех радуг представил только один человек. Специалисты, не сомневаясь в подлинности фотографии, поясняют: речь здесь идет лишь о двойной радуге, заново отраженной от поверхности воды за спиной фотографа. Двойная радуга — красивое, но не такое уж редкое явление. Оно происходит, когда капель в воздухе очень много, и свет успевает преломиться еще раз. И при удачном стечении обстоятельств ее можно «превратить» в четверную.

Метеоролог из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Пол Нейман говорит о том, что гладь водоема, как зеркало, отражает солнце и создает второй, дополнительный источник света. Он расположен на столько же градусов ниже горизонта, насколько выше при этом находится само солнце. Однако настоящая радуга образуется с помощью прямого солнечного света, поэтому ее арки не могут находиться под углом или пересекаться. А именно это мы и видим на фотографии Аманды Кертис, обращает внимание американский профессор метеорологии Рэймонд Ли. В доказательство он приводит тот факт, что женщина сделала снимок неподалеку от залива Хэмпстед — в идеальных для «отраженной радуги» условиях.

Кстати, увидеть радугу можно даже ночью: в этом случае она появляется благодаря свету луны. А еще одну необычную радугу порождает туман.