Как превратить опасную ловушку в произведение искусства

Дважды в месяц биолог, специалист по охране природы Тутило Мудумба вместе с коллегами и представителями Агентства по охране живой природы Уганды садятся на внедорожники и уезжают на северо-запад национального парка Мурчисон-Фоллс. Их задача — найти и собрать проволочные ловчие сети: как недавно выяснили, этот национальный парк удерживает печальный мировой рекорд по числу нелегальных ловушек на квадратный километр.

Браконьеров привлекают прежде всего антилопы, буйволы и бородавочники — их ловят ради мяса. Однако попадают в ловушки и слоны, и жирафы, и другие животные. К северу от парка расположены самые бедные в стране поселения, и большинство ловушек ставят местные жители в надежде добыть белковую пищу.