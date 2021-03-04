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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Природа

Как превратить опасную ловушку в произведение искусства

Джани Холл
04 марта 2021
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Фото: Эстер Рут Мбавази
Проволочные силки, которые были призваны убивать, ремесленники Уганды превращают в затейливые скульптуры животных.
National Geographic Россия №207, март 2021

National Geographic Россия №207, март 2021

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Дважды в месяц биолог, специалист по охране природы Тутило Мудумба вместе с коллегами и представителями Агентства по охране живой природы Уганды садятся на внедорожники и уезжают на северо-запад национального парка Мурчисон-Фоллс. Их задача — найти и собрать проволочные ловчие сети: как недавно выяснили, этот национальный парк удерживает печальный мировой рекорд по числу нелегальных ловушек на квадратный километр.

Браконьеров привлекают прежде всего антилопы, буйволы и бородавочники — их ловят ради мяса. Однако попадают в ловушки и слоны, и жирафы, и другие животные. К северу от парка расположены самые бедные в стране поселения, и большинство ловушек ставят местные жители в надежде добыть белковую пищу.

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Эстер Рут Мбавази Зачистка сетей: за один пятичасовой рейд волонтеры собирают две сотни ловушек, которые ремесленники превращают в скульптуры жирафов, бегемотов и других обитателей нацпарка.

Мудумба, исследователь National Geographic и сооснователь программы Snares to Wares («Ремёсла вместо ловушек»), участвует в операциях по удалению ловчих сетей с 2015 года. Его некоммерческая организация привлекает членов местных сообществ к созданию затейливых скульптур африканских животных из снятых ловушек. Обучаясь полезным навыкам, коренные жители получают возможность зарабатывать на качественное пропитание и предметы первой необходимости. Организация объединяет около 600 ремесленников, которые ежемесячно продают более 800 скульптур, в основном — через сувенирные магазины США.

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