Как приемный щенок нарушает кошачьи правила жизни: видео

Новый проект BBC Earth «Питомцы: дикие сердцем» призван показать нам истинную природу наших домашних любимцев всех видов и мастей: от хомячка до сторожевой собаки. Один из выпусков посвящен малейшим отличиям в поведении братьев наших меньших — кошек и собак.
Он рассказывает о щенке, который был лишен материнской заботы, однако на его счастье малыша «усыновила» кошка. Ее материнские инстинкты оказались настолько сильны, что она сразу приняла щенка в новую семью как собственного детеныша. Кошка родила в тот же день, когда был рожден щенок, поэтому она воспитывает малышей вместе.
Однако адаптация к новой семье проходит не всегда гладко: кошки живут в совершенно иной социальной реальности, нежели собаки. Они следуют разным правилам даже во время кормления: так, каждый из котят помечает соски матери собственным запахом и в дальнейшем припадает только к «своему» соску, благодаря чему кормление проходит тихо-мирно и без разборок. Однако у собак жизнь в стае запрашивает совершенно иные навыки: с щенячества они должны научиться отвоевать свое право на еду, поэтому кормятся они шумно и беспорядочно, отпихивая собратьев от матери.
Жадный до молока щенок таким образом нарушает все устои кошачьей жизни — его инстинкты проявляются несмотря на непривычное окружение, в котором он растет. Однако его жалобный писк и инстинкты приемной кошки-мамы преодолевает все видовые различия. Но лишь на время.
Повзрослев, эти хищники будут отличаться во всем от кончика носа до кончика хвоста. Даже в таком просто процессе, как утоление жажды, они действуют по-разному.
Это демонстрирует детальная съемка в режиме слоу-мо и даже рентгеновская съемка, с помощью которых операторы BBC сняли пьющих животных (на видео выше).
Кошка во время питья использует довольно изощренную технику: верхняя шершавая часть ее языка изгибается вниз, чтобы захватить жидкость, используя силу поверхностного натяжения, и отправить ее к себе в пасть. Это происходит изящно и аккуратно, при этом кошка не проливает ни капли ценной жидкости мимо. Являясь охотниками-одиночками, кошачьи могут позволить себе не торопиться и спокойно утолить жажду.
Совсем по-другому дело обстоит у псовых, которые чаще всего охотятся стаей. У них нет времени беспокоиться о чистоте, когда каждая минута на счету и важно не отрываться от собратьев, преследующих добычу. Поэтому пьют собаки более неряшливо, расплескивая вокруг себя воду и заглатывая с помощью движений языка больше жидкости за раз. При этом одна пятая жидкости все равно выливается из пасти (ох уж эта гравитация!), и на видео можно заметить, что после попадания жидкости в пасть челюсти собаки крепко захлопываются, как створки ловушки, на то время, пока животное делает глоток.
Посмотрите, как выглядели собаки древних шотландцев.