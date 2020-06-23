Как приемный щенок нарушает кошачьи правила жизни: видео

Повзрослев, эти хищники будут отличаться во всем от кончика носа до кончика хвоста. Даже в таком просто процессе, как утоление жажды, они действуют по-разному.

Это демонстрирует детальная съемка в режиме слоу-мо и даже рентгеновская съемка, с помощью которых операторы BBC сняли пьющих животных (на видео выше).

Кошка во время питья использует довольно изощренную технику: верхняя шершавая часть ее языка изгибается вниз, чтобы захватить жидкость, используя силу поверхностного натяжения, и отправить ее к себе в пасть. Это происходит изящно и аккуратно, при этом кошка не проливает ни капли ценной жидкости мимо. Являясь охотниками-одиночками, кошачьи могут позволить себе не торопиться и спокойно утолить жажду.

Совсем по-другому дело обстоит у псовых, которые чаще всего охотятся стаей. У них нет времени беспокоиться о чистоте, когда каждая минута на счету и важно не отрываться от собратьев, преследующих добычу. Поэтому пьют собаки более неряшливо, расплескивая вокруг себя воду и заглатывая с помощью движений языка больше жидкости за раз. При этом одна пятая жидкости все равно выливается из пасти (ох уж эта гравитация!), и на видео можно заметить, что после попадания жидкости в пасть челюсти собаки крепко захлопываются, как створки ловушки, на то время, пока животное делает глоток.

Посмотрите, как выглядели собаки древних шотландцев.