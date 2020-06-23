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Природа

Как приемный щенок нарушает кошачьи правила жизни: видео

Анастасия Крутикова
23 июня 2020
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Фото: BBC Earth / YouTube
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Фото: BBC Earth / YouTube
Познавательное видео от BBC о том, что поведение и привычки собак и кошек различаются даже в мелочах.

Новый проект BBC Earth «Питомцы: дикие сердцем» призван показать нам истинную природу наших домашних любимцев всех видов и мастей: от хомячка до сторожевой собаки. Один из выпусков посвящен малейшим отличиям в поведении братьев наших меньших — кошек и собак. 

Он рассказывает о щенке, который был лишен материнской заботы, однако на его счастье малыша «усыновила» кошка. Ее материнские инстинкты оказались настолько сильны, что она сразу приняла щенка в новую семью как собственного детеныша. Кошка родила в тот же день, когда был рожден щенок, поэтому она воспитывает малышей вместе. 

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BBC Earth / YouTube

Однако адаптация к новой семье проходит не всегда гладко: кошки живут в совершенно иной социальной реальности, нежели собаки. Они следуют разным правилам даже во время кормления: так, каждый из котят помечает соски матери собственным запахом и в дальнейшем припадает только к «своему» соску, благодаря чему кормление проходит тихо-мирно и без разборок. Однако у собак жизнь в стае запрашивает совершенно иные навыки: с щенячества они должны научиться отвоевать свое право на еду, поэтому кормятся они шумно и беспорядочно, отпихивая собратьев от матери. 

Жадный до молока щенок таким образом нарушает все устои кошачьей жизни — его инстинкты проявляются несмотря на непривычное окружение, в котором он растет. Однако его жалобный писк и инстинкты приемной кошки-мамы преодолевает все видовые различия. Но лишь на время. 

Повзрослев, эти хищники будут отличаться во всем от кончика носа до кончика хвоста. Даже в таком просто процессе, как утоление жажды, они действуют по-разному.  

Это демонстрирует детальная съемка в режиме слоу-мо и даже рентгеновская съемка, с помощью которых операторы BBC сняли пьющих животных (на видео выше).

Кошка во время питья использует довольно изощренную технику: верхняя шершавая часть ее языка изгибается вниз, чтобы захватить жидкость, используя силу поверхностного натяжения, и отправить ее к себе в пасть. Это происходит изящно и аккуратно, при этом кошка не проливает ни капли ценной жидкости мимо. Являясь охотниками-одиночками, кошачьи могут позволить себе не торопиться и спокойно утолить жажду. 

Совсем по-другому дело обстоит у псовых, которые чаще всего охотятся стаей. У них нет времени беспокоиться о чистоте, когда каждая минута на счету и важно не отрываться от собратьев, преследующих добычу. Поэтому пьют собаки более неряшливо, расплескивая вокруг себя воду и заглатывая с помощью движений языка больше жидкости за раз. При этом одна пятая жидкости все равно выливается из пасти (ох уж эта гравитация!), и на видео можно заметить, что после попадания жидкости в пасть челюсти собаки крепко захлопываются, как створки ловушки, на то время, пока животное делает глоток. 

Посмотрите, как выглядели собаки древних шотландцев. 

 

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