Как проходит экспедиция WWF к гренландским китам в бухту Врангеля: галерея

В бухте Врангеля в Охотском море, неподалеку от Шантарских островов, продолжается экспедиция российского подразделения Всемирного фонда дикой природы (WWF России). Благодаря поддержке сторонников фонда группа ученых наблюдает за гренландскими китами с помощью дронов

Бухта Врангеля – ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Сюда они приходят каждое лето, но с каждым годом антропогенная нагрузка на ранее нетронутый и дикий район увеличивается. Задача экспедиции – изучить характер использования китами бухты и значимость этой бухты для китов, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.

Полевые работы начались 23 июля в бухте Врангеля на северо-востоке залива Академии в Охотском море. Четверо биологов живут на берегу бухты в небольшом палаточном лагере и каждый день ведут наблюдения за животными. Почти ежедневно в хорошую погоду сюда приходят как минимум два-четыре кита.