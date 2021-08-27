Как проходит экспедиция WWF к гренландским китам в бухту Врангеля: галерея

В бухте Врангеля в Охотском море, неподалеку от Шантарских островов, продолжается экспедиция российского подразделения Всемирного фонда дикой природы (WWF России). Благодаря поддержке сторонников фонда группа ученых наблюдает за гренландскими китами с помощью дронов
Бухта Врангеля – ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Сюда они приходят каждое лето, но с каждым годом антропогенная нагрузка на ранее нетронутый и дикий район увеличивается. Задача экспедиции – изучить характер использования китами бухты и значимость этой бухты для китов, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.
Полевые работы начались 23 июля в бухте Врангеля на северо-востоке залива Академии в Охотском море. Четверо биологов живут на берегу бухты в небольшом палаточном лагере и каждый день ведут наблюдения за животными. Почти ежедневно в хорошую погоду сюда приходят как минимум два-четыре кита.
Сейчас биологи выполняют несколько задач: ежедневно регистрируют число китов в бухте, пополняют фотокаталог охотоморских китов для изучения внутри- и межсезонного характера использования бухты Врангеля, делают фотограмметрию – снимают каждого кита с заданной высоты, что позже позволит определить его размеры и другую важную информацию о ките.
Несмотря на то, что это труднодоступное место, киты привлекают сюда все больше туристов. В этом году в лагере их как никогда много – сказывается эффект закрытой границы. Одна из задач экспедиции заключается в том, чтобы оценить, как на животных влияют встречи с людьми, в том числе с теми, которые подплывают к ним на лодках или досках.
Сейчас эту нагрузку фиксируют с помощью ежедневных наблюдений. С 6 утра до 11 вечера ученые отмечают наличие весельных и моторных плавсредств на воде. Анализ этих данных поможет определить, сколько времени в акватории задействован моторный флот, и сколько часов в день в бухте нет людей, и она полностью предоставлена китам.
Также биологи продолжают собирать пробы кожи китов для генетических исследований. В прошлом году, когда китов в бухте было существенно больше (до 80 одновременно), на берег ежедневно выносило кусочки отслоившейся при линьке кожи, которые подходили для анализа.
В этом сезоне пока найден только один кусочек, но достаточно редкий. Один из туристов обнаружил на пляже кусок кожи кита толщиной более сантиметра и размером с две ладони и поделился фрагментом с учеными. Генетический анализ собранных образцов проводится для оценки численности летнего Шантарского стада гренландского кита, которое, по мнению ученых, составляет бОльшую часть охотоморской популяции.
Охотоморская популяция гренландских китов занесена в Красную книгу Российской Федерации, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) относит ее к категории находящихся под угрозой исчезновения и отмечает возможную тенденцию к снижению ее и без того низкой численности.
Охотоморская популяция гренландских китов занесена в Красную книгу Российской Федерации, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) относит ее к категории находящихся под угрозой исчезновения.
Когда-то гренландских китов насчитывалось несколько тысяч, но хищнический китобойный промысел в Охотском море практически истребил эту полностью изолированную популяцию, и на сегодняшний день ее численность вряд ли превышает 300-400 особей. По данным ученых в Шантарском районе собирается около 220 китов, и численность их не увеличивается.