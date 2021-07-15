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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Как простые жители Пакистана помогли увеличить численность дельфинов

Анастасия Баринова
15 июля 2021
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Фото: Gogetfunding.com
Природоохранное министерство провело большую просветительскую работу.

Пакистанское министерство по охране природы показывает пример того, как просветительская деятельность спасает редкие виды животных. В реке Инд обитает уникальный индийский речной дельфин (Platanista gangetica minor или Platanista indi): он встречается только здесь, и преимущественно на территории провинций Синд и Пенджаб. По данным WWF, он занимает одно из первых мест среди всех китообразных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Годы неконтролируемого рыболовства и загрязнение воды привели к тому, что популяция дельфинов упала примерно до 1200 особей. Почти все они живут на 180-километровом участке.

Стремясь изменить судьбу этих редких млекопитающих, пакистанские чиновники начали кропотливую кампанию по информированию местных рыбаков. Они провели классификацию рыболовных сетей, определив типы, безопасные для дельфинов. Также людям напомнили о запрете использовать химикаты: в Пакистане эта нелегальная практика широко распространена; с ее помощью можно очень быстро добыть мелкую рыбу, которая затем отправляется на корм домашней птице. Инициативу поддержал Всемирный фонд дикой природы, выделивший один миллион рупий (6300 долларов США) в качестве грантов тем рыбакам, которые перейдут на экологически чистые методы работы.

Кроме того, было найдено 100 добровольцев, которые присоединились к нескольким штатным сотрудникам природоохранного ведомства: эти группы ведут наблюдения за популяциями речных дельфинов. И наконец была создана «горячая линия», по которой жители деревень могли сообщать обо всех дельфинах, терпящих бедствие.

Одним из людей, присоединившихся к программе по спасению дельфинов, стал местный рыбак Абдул Джаббар, патрулирующий берег на мотоцикле. Недавно он пропустил рождение своего ребенка: в этот же момент дельфин попал в ловушку и нуждался в незамедлительной помощи. Дело в том, что каждый год в январе, когда уровень воды находится на самом низком уровне, шлюзы каналов закрываются. Это создает бассейны, в которых оказываются заперты морские обитатели.

Совместные усилия дали отличный результат: уже спустя несколько лет после начала реализации программы экологи насчитали 1800 дельфинов, и, вероятно, их численность продолжает расти. Вместе с тем, неэкологичные методы рыбной ловли и «ловушки» — не единственная опасность, с которой сталкиваются дельфины. На берегах находится много фабрик, которые сбрасывают в воду опасные химикаты; сюда же поступают сточные воды из быстро разрастающихся городов. И наконец увеличивающийся объем рыболовства оставляет дельфинов без пищи.

Популяции дельфинов сокращаются не только в реках, но и в океанах.

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