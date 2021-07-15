Как простые жители Пакистана помогли увеличить численность дельфинов

Пакистанское министерство по охране природы показывает пример того, как просветительская деятельность спасает редкие виды животных. В реке Инд обитает уникальный индийский речной дельфин (Platanista gangetica minor или Platanista indi): он встречается только здесь, и преимущественно на территории провинций Синд и Пенджаб. По данным WWF, он занимает одно из первых мест среди всех китообразных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Годы неконтролируемого рыболовства и загрязнение воды привели к тому, что популяция дельфинов упала примерно до 1200 особей. Почти все они живут на 180-километровом участке.
Стремясь изменить судьбу этих редких млекопитающих, пакистанские чиновники начали кропотливую кампанию по информированию местных рыбаков. Они провели классификацию рыболовных сетей, определив типы, безопасные для дельфинов. Также людям напомнили о запрете использовать химикаты: в Пакистане эта нелегальная практика широко распространена; с ее помощью можно очень быстро добыть мелкую рыбу, которая затем отправляется на корм домашней птице. Инициативу поддержал Всемирный фонд дикой природы, выделивший один миллион рупий (6300 долларов США) в качестве грантов тем рыбакам, которые перейдут на экологически чистые методы работы.
Indus River Dolphin can be found in the Indus River, Pakistan. The scientific name is “Platanista Gangetica Minor”. These are one of the rare species in Pakistan and is the National Mammal of Pakistan.#BeautifulPakistan pic.twitter.com/Pg9nUy0qc4— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) February 24, 2019
Кроме того, было найдено 100 добровольцев, которые присоединились к нескольким штатным сотрудникам природоохранного ведомства: эти группы ведут наблюдения за популяциями речных дельфинов. И наконец была создана «горячая линия», по которой жители деревень могли сообщать обо всех дельфинах, терпящих бедствие.
Одним из людей, присоединившихся к программе по спасению дельфинов, стал местный рыбак Абдул Джаббар, патрулирующий берег на мотоцикле. Недавно он пропустил рождение своего ребенка: в этот же момент дельфин попал в ловушку и нуждался в незамедлительной помощи. Дело в том, что каждый год в январе, когда уровень воды находится на самом низком уровне, шлюзы каналов закрываются. Это создает бассейны, в которых оказываются заперты морские обитатели.
Grâce aux efforts de conservation, le nombre de Platanista gangetica minor a nettement augmenté. https://t.co/AhV5FUHLGQ— National Geographic (@NatGeoFR) June 24, 2020
Совместные усилия дали отличный результат: уже спустя несколько лет после начала реализации программы экологи насчитали 1800 дельфинов, и, вероятно, их численность продолжает расти. Вместе с тем, неэкологичные методы рыбной ловли и «ловушки» — не единственная опасность, с которой сталкиваются дельфины. На берегах находится много фабрик, которые сбрасывают в воду опасные химикаты; сюда же поступают сточные воды из быстро разрастающихся городов. И наконец увеличивающийся объем рыболовства оставляет дельфинов без пищи.
Популяции дельфинов сокращаются не только в реках, но и в океанах.