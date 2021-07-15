Как простые жители Пакистана помогли увеличить численность дельфинов

Пакистанское министерство по охране природы показывает пример того, как просветительская деятельность спасает редкие виды животных. В реке Инд обитает уникальный индийский речной дельфин (Platanista gangetica minor или Platanista indi): он встречается только здесь, и преимущественно на территории провинций Синд и Пенджаб. По данным WWF, он занимает одно из первых мест среди всех китообразных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Годы неконтролируемого рыболовства и загрязнение воды привели к тому, что популяция дельфинов упала примерно до 1200 особей. Почти все они живут на 180-километровом участке.

Стремясь изменить судьбу этих редких млекопитающих, пакистанские чиновники начали кропотливую кампанию по информированию местных рыбаков. Они провели классификацию рыболовных сетей, определив типы, безопасные для дельфинов. Также людям напомнили о запрете использовать химикаты: в Пакистане эта нелегальная практика широко распространена; с ее помощью можно очень быстро добыть мелкую рыбу, которая затем отправляется на корм домашней птице. Инициативу поддержал Всемирный фонд дикой природы, выделивший один миллион рупий (6300 долларов США) в качестве грантов тем рыбакам, которые перейдут на экологически чистые методы работы.